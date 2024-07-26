ChatGPT'nin Uzun Zamandır Beklenen Özelliği Sonunda Geliyor! Tarih Verildi

OpenAI'nin popüler dil modeli ChatGPT, beklenen Ses Modu özelliğini nihayet kullanıma sunuyor. Yaklaşık iki ay önce duyurulan Ses Moduna, öncelikli olarak seçili Plus aboneleri, erişim sağlayacak. Peki bu mod ne zaman kullanıma sunulacak? İşte ayrıntılar…

ChatGPT Ses Modu Özelliği Ne Zaman Gelecek?

ChatGPT hayranları neredeyse her gün OpenAI'nin Ses Modu için beklentilerini dile getirirken CEO Sam Altman, sosyal medya platformu olan X’te Ses Modu hakkında soru soran birine cevap verdi:

alpha rollout starts to plus subscribers next week! — Sam Altman (@sama) July 25, 2024

Yanıttan anlaşılacağı üzere bunun tam bir duyuru olmadığını, dolayısıyla daha fazla gecikmenin mümkün olduğunu görünüyor. Ancak, ChatGPT Plus abonesi olan bazı kullanıcıların yeni Ses Modunu yakında deneyecek olma ihtimalleri çok yüksek.

Yeni mod muhtemelen önümüzdeki hafta da tam olarak kullanıma sunulmayacak, çünkü OpenAI daha önce X'te paylaştığı bir gönderide, geri bildirimlere göre hareket ederek küçük bir kullanıcı grubuyla test edeceğini ifade etmişti.

Ayrıca OpenAI, tüm Plus kullanıcılarının sonbaharda erişime sahip olmasını planladığını da söyledi. Ancak yine de kullanıcılar önümüzdeki hafta için büyük beklentilerini sürdürüyor.

ChatGPT'nin Ses Modu Nedir?

ChatGPT'nin ses modu, yapay zeka ile daha doğal ve etkileşimli bir iletişim kurma deneyimi sunmayı amaçlayan bir özelliktir. Böylece, yazılı metinler yerine, ChatGPT'nin sesli olarak yanıt vermesi mümkün hale gelir.

Tıpkı bir insanla konuşuyormuş gibi, sorularınızı sesli olarak sorabilir ve ChatGPT'nin sesli yanıtlarını alabilirsiniz. Ayrıca, Ses Modu kullanımıyla ilgili çeşitli videolar yayınlandı. Bunlardan bir tanesi ise aşağıda yer alıyor: