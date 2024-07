ChatGPT'nin Uzun Zamandır Beklenen Özelliği Sonunda Geliyor! Tarih Verildi

OpenAI'nin popüler dil modeli ChatGPT, beklenen Ses Modu özelliğini nihayet kullanıma sunuyor. Yaklaşık iki ay önce duyurulan Ses Moduna, öncelikli olarak seçili Plus aboneleri, erişim sağlayacak. Peki bu mod ne zaman kullanıma sunulacak? İşte ayrıntılar…

OpenAI'da her ay ücret ödeyerek yararlanabileceğiniz ChatGPT 4 teknolojisini ücretsiz olarak kullanmanın yollarını keşfedin. İşte uygulayabileceğiniz yöntemler!

ChatGPT hayranları neredeyse her gün OpenAI'nin Ses Modu için beklentilerini dile getirirken CEO Sam Altman, sosyal medya platformu olan X’te Ses Modu hakkında soru soran birine cevap verdi:

alpha rollout starts to plus subscribers next week!