ChatGPT Yeni Özelliğine Kavuştu: Tamindir'i Sesli Olarak Anlattı!
ChatGPT artık yazılı olarak verdiği cevapları sesli bir şekilde okuyabiliyor. Test ettik ve Tamindir'i de sesli bir şekilde anlattı. İşte detaylar!
Rakipleri tüm hızıyla yeni bir yapay zeka modeli tanıtmaya ve mevcut olanları geliştirmeye yönelik hamleler yaparken OpenAI da sonunda yeni bir adımda bulundu.
ChatGPT hem Android hem iOS hem de web sürümlerinde artık hazırladıkları cevapları sesli olarak da okuyabiliyor. Sohbet botuyla iletişimi daha doğal ve keyifli hale getiren özellik tüm kullanıcılar için açıldı.
ChatGPT 4 Nasıl Ücretsiz Kullanılır?
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren en büyük yeniliklerden birisi yapay zeka oldu. Günümüzde sağlık hizmetleri, navigasyon, e-ticaret, savunma sanayi gibi pek çok alanda yapay zeka robotlarından yararlanılıyor.
ChatGPT'ye Yeni Özellikler Geliyor
ChatGPT için farklı çalışmaların da gündemde olduğu söyleniyor. Mishaal Rahman'ın aktardığına göre Android için ChatGPT uygulamasına yeni sürümle birlikte ana ekran widget'ı eklenecek. Bu widget, sohbet botuna telefonun ana ekranından daha kolay erişme imkanı sunacak.
Bu özellik sohbet botunu sık kullanan Android kullanıcıları için büyük kolaylık sağlayacak. Önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen widget da kompakt bir yapıya sahip olacak. Metin ile görsel yanında hızlı sesli etkileşim özelliği de sunulacak.
ChatGPT Tamindir'i de Sesli Bir Şekilde Anlattı
ChatGPT artık verdiği yanıtları sesli olarak okuyabiliyor 🗣 pic.twitter.com/XLsm3vVKix— Tamindir.com (@Tamindir) March 4, 2024
YORUMLAR