ChatGPT Yeni Özelliğine Kavuştu: Tamindir'i Sesli Olarak Anlattı!

Rakipleri tüm hızıyla yeni bir yapay zeka modeli tanıtmaya ve mevcut olanları geliştirmeye yönelik hamleler yaparken OpenAI da sonunda yeni bir adımda bulundu.

ChatGPT hem Android hem iOS hem de web sürümlerinde artık hazırladıkları cevapları sesli olarak da okuyabiliyor. Sohbet botuyla iletişimi daha doğal ve keyifli hale getiren özellik tüm kullanıcılar için açıldı.

ChatGPT'ye Yeni Özellikler Geliyor

ChatGPT için farklı çalışmaların da gündemde olduğu söyleniyor. Mishaal Rahman'ın aktardığına göre Android için ChatGPT uygulamasına yeni sürümle birlikte ana ekran widget'ı eklenecek. Bu widget, sohbet botuna telefonun ana ekranından daha kolay erişme imkanı sunacak.

Bu özellik sohbet botunu sık kullanan Android kullanıcıları için büyük kolaylık sağlayacak. Önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen widget da kompakt bir yapıya sahip olacak. Metin ile görsel yanında hızlı sesli etkileşim özelliği de sunulacak.

ChatGPT Tamindir'i de Sesli Bir Şekilde Anlattı