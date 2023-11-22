ChatGPT Saatler Sonra Yeniden Kullanılabilir Durumda: Sorun Neden Yaşandı?

ChatGPT, bugün geceden sabaha kadar süren kesintinin ardından artık yeniden kullanılabilir durumda. Peki soruna tam olarak ne sebep oldu?

İnsanlar geceden bu yana ChatGPT'yi kullanamıyor ve sorun bildirme sitesi olan DownDetector ve X üzerinden yaşanan problemi paylaşıyorlardı. OpenAI sorunu düzelttikten sonra çok geçmeden bir açıklama yayınladı.

"Altta yatan sorun, veritabanı kopyalarımızdaki bir sorundan kaynaklandı. ChatGPT ve API'ler bu süreçte minimum düzeyde etkilendi."

OpenAI Sorunun Kaynağıyla İlgili Açıklama Yayınlayacak

Şirket, neler olduğuna ve gelecekte benzer sorunları nasıl önleyeceğine dair "kamuya açık bir otopsi" paylaşacağını da sözlerine ekledi.

Birçok kullanıcı ChatGPT'yi artık kullanabildiğini bildiriyor olsa da bazı kullanıcılar hâlâ bazı sorunlar yaşadığını belirtiyor.

ChatGPT kesintisi, OpenAI'nin sesli arama özelliğinin artık herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabileceğini duyurmasıyla neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleşti. Daha önce bu özellik yalnızca ödeme yapan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu.

Peki siz ChatGPT'yi kullanıyor musunuz? Yaşanan sorundan etkilendiniz mi? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.