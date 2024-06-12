ChatGPT YKS'de Kaç Net Yapardı?
Bir sosyal medya kullanıcısı ChatGPT-4o yapay zeka aracına YKS sorularını çözdürdü!
Geçen hafta düzenlenen YKS sınavında meydana gelen ChatGPT'li kopya skandalı yapay zekanın yapabilecekleri konusundaki endişeleri bir hayli artırdı. Peki, sınava giren aday kopya düzeneğini görevlilere yakalatmasaydı sınavda kaç net yapacaktı ve puanı ne kadar olacaktı?
ChatGPT-4o YKS Sınavında Nasıl Bir Performans Sergilerdi?
AkademikLink isimli sosyal medya kullanıcısı ChatGPT-4o yapay zeka aracına YKS sorularını çözdürdü. Sınavda özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Sosyal Bilimler branşlarında başarılı performans sergileyen yapay zeka Fen ve Matematik gibi alanlarda ise tabiri caizse çuvalladı.
ChatGPT-4o YKS'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde full çekti ! Kendisini tebrik ediyoruz. Peki siz onun kadar fazla yapabilir miydiniz? pic.twitter.com/rByFjKoNsw— AkademikLink (@istatistikvean1) June 11, 2024
İşte ChatGPT-4o aracının YKS sınav sonuçları:
TYT netleri:
- Türkçe: 28,75
- Sosyal: 16.25
- Matematik: 2.5
- Fen: 5
AYT netleri:
- Sosyal 1: 36.25
- Sosyal 2: 35
- Din: Full
- Matematik: -5
- Fen: 2.5
Toplam Puanları:
- Eşit ağırlık: 347 puan
- Sözel: 469 puan
- Sayısal: 239 puan
YKS'de Pes Dedirten Kopya Skandalı: Soruları ChatGPT'ye Çözdürdü
Bir aday YKS sınavına son zamanların ana akımlarından birisi olan yapay zekayı kullanarak hazırladığı kopya düzeneğiyle katıldı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka bazı noktalarda kontrol altına alınmalı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!