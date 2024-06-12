ChatGPT YKS'de Kaç Net Yapardı?

Geçen hafta düzenlenen YKS sınavında meydana gelen ChatGPT'li kopya skandalı yapay zekanın yapabilecekleri konusundaki endişeleri bir hayli artırdı. Peki, sınava giren aday kopya düzeneğini görevlilere yakalatmasaydı sınavda kaç net yapacaktı ve puanı ne kadar olacaktı?

ChatGPT-4o YKS Sınavında Nasıl Bir Performans Sergilerdi?

AkademikLink isimli sosyal medya kullanıcısı ChatGPT-4o yapay zeka aracına YKS sorularını çözdürdü. Sınavda özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Sosyal Bilimler branşlarında başarılı performans sergileyen yapay zeka Fen ve Matematik gibi alanlarda ise tabiri caizse çuvalladı.

ChatGPT-4o YKS'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde full çekti ! Kendisini tebrik ediyoruz. Peki siz onun kadar fazla yapabilir miydiniz? pic.twitter.com/rByFjKoNsw — AkademikLink (@istatistikvean1) June 11, 2024

İşte ChatGPT-4o aracının YKS sınav sonuçları:

TYT netleri:

Türkçe: 28,75

Sosyal: 16.25

Matematik: 2.5

Fen: 5

AYT netleri:

Sosyal 1: 36.25

Sosyal 2: 35

Din: Full

Matematik: -5

Fen: 2.5

Toplam Puanları:

Eşit ağırlık: 347 puan

Sözel: 469 puan

Sayısal: 239 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka bazı noktalarda kontrol altına alınmalı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!