YKS'de Pes Dedirten Kopya Skandalı: Soruları ChatGPT'ye Çözdürdü

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen YKS'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir aday sınava son zamanların ana akımlarından birisi olan yapay zekayı kullanarak hazırladığı kopya düzeneğiyle katıldı. Sınav sırasında ilgili öğrencinin şüpheli hareketleri görevlilerin dikkatini çekerken, yapılan arama sonucu kopya düzeneği ele geçirildi.

Kısa sürede Türkiye gündemine oturan bu olay yapay zekanın yapabildikleri ve hatta potansiyeli konusundaki endişeleri biraz daha artırdı. Peki bu öğrenci sınava nasıl bir kopya düzeneğiyle katıldı? İşte konuyla ilgili ayrıntılar!

YKS'de ChatGPT'li Kopya Düzeneği Ele Geçirildi

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan videolara baktığımızda polisin kopya düzeneğini adayın ayakkabısının astarında tespit ettiği görülüyor. Bununla birlikte yapılan aramalarda şahsın üzerinden internet iletimini sağlamasıyla bilinen router, kredi kartı formunda bir cep telefonu, düğme görünümü verilmiş bir kamera ve bir kulaklık çıktı.

YKS sınavında ele geçirilen Chat-GPT 4o kopya düzeneğinin çalışma sistemi.



Emniyetin gösterdiğine göre sistem soruları anında çözüyor:



pic.twitter.com/Fx7pqhN6nx — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) June 10, 2024

Bu düzenek yukarıda da belirtildiği üzere yapay zeka araçlarından faydalanıyor. Bunu biraz daha açacak olursak, söz konusu öğrenci bu kopya düzeneğini kullanarak sınav sorularını router aracılığıyla Chat-GPT 4o aracına gönderebiliyor ve soruların cevabını anında alabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka bazı noktalarda kontrol altına alınmalı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!