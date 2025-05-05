Chery'e Apple Engeli: Marka İsim Değiştiriyor!

Bir teknoloji üreticisi bir otomobil üreticisinin işini baltaladı desek inanır mıydınız? Tam olarak baltalamak denebilir mi orası tartışmalı ancak bilinen bir gerçek var. Apple Chery'nin otomobil satmasına engel oluyor. Bu sebeple marka isim değişikliğine gitme kararı aldı! İşte konuyla ilgili detaylar...

Chery iCar İsmini Değiştiriyor! Peki Neden?

Çinli otomobil üreticisi Chery özellikle uygun fiyatlı SUV otomobilleriyle ön plana çıkıyor. Diğer markalara nazaran aynı fiyata daha fazla özellik ve donanım sunan marka bu sayede özellikle Türkiye pazarında büyük bir güç kazanmıştı. Bunun yanında Çin otomotiv sektöründeki "ucuz maliyet" kavramının da ne kadar güçlendiğini gösteren Chery bu sayede global pazarda da kendine iyi bir yer buldu diyebiliriz.

Bu noktada markanın diğer atılımları da büyük bir merak konusuydu. Zira elektrikli, otonom ve farklı teknolojilere sahip otomobilleriyle de ön plana çıkmak isteyen marka bu noktada farklı isim ve markalar ile yoluna devam ediyordu. Bunlardan biri de iCar ismiydi. Ancak bu isim size bir yerlerden tanıdık gelmiştir. Zira Apple geçtiğimiz dönemlerde iCar ismiyle ağzımıza bir parmak bal çalmıştı ve Xiaomi SU 7 gibi bir otomobille karşımıza çıkacağının işaretlerini vermişti.

Aradan geçen süreçte pek öyle bir durum yaşanmadı ancak isim hakkının hala Apple'da olduğu bilinen bir gerçek. Bu sebeple Chery Çin pazarında iCar adını kullanmaya devam edecek ancak dış pazarda farklı bir isimle yoluna devam edecek. Zira telif davalarıyla arası pek iyi olan Apple bu kez haklı konumuna gelerek Chery'e telif hakları konusunda bir dava açabilir.

Ancak isim noktasında Çinliler yine bildiğini okudu. Tersine mühendislik ile kendilerini sıkı bir şekilde eğiten Çinliler isim konusunda da benzer bir adım attılar. iCar yerine kullanacakları ismi iCaur olarak belirlediler. Andırıyor mu evet ama aynısı mı hayır. Bu sayede telif sorunlarını da en aza indirmiş oldular. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...