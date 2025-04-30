Chery, Volkswagen Fabrikalarında Üretim Yapacak!

Çinli otomobil üreticileri sektörü ele geçirme konusunda emin adımlarla ilerliyor. Bu noktada otomotivin dünyadaki kalbi Almanya'ya da giriş yapan Çinliler, Volkswagen fabrikalarında üretim yapmayı planlıyor. Volkwagen'in Almanya fabrikalarını kiralama noktasında görüşmelerin yapıldığı bildirilirken görüşmelerin olumlu ilerlediğinin de altı çizildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Chery, Volkswagen Fabrikalarını Kiralayacak!

Çin merkezli otomotiv markası Chery, Avrupa’daki üretim kapasitesini genişletmek amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Automotive News Europe tarafından aktarılan bilgilere göre, Chery'nin Almanya’da bir Volkswagen fabrikasında üretim yapması yönünde görüşmeler yürüttüğü ve bu görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bildiriliyor. Hatırlanacağı üzere son dönemde Çinli üreticilerin, Volkswagen’in Almanya'da kapatmayı planladığı bazı tesislerle ilgilendiği yönünde çeşitli iddialar basına yansımıştı.

Şimdi ise bu spekülasyonlar, Chery özelinde daha somut bir ihtimale dönüşmüş durumda. Konuya yakın kaynaklara göre, taraflar arasında yapılan görüşmeler üretim iş birliğine oldukça yakın.Chery halihazırda Avrupa’daki ilk üretim tesisini İspanya’da kurma aşamasında. Barselona’daki eski Nissan fabrikasını devralan şirket, bu tesiste 2024 itibarıyla üretime başlamayı hedefliyor. Şirketin orta vadeli planları arasında, 2029 yılına kadar bu tesiste yıllık 150.000 araçlık üretim hacmine ulaşmak da bulunuyor.

Barselona tesisi, Chery'nin Avrupa pazarındaki operasyonları için merkezi bir rol üstlenecek. Türkiye’de üretim yapılacağına ilişkin söylentiler daha önce gündeme gelse de, şirket bu iddiaları resmi olarak yalanlamıştı. Ancak mevcut gelişmeler, Chery’nin Avrupa’da daha yaygın ve kalıcı bir üretim ağı kurmak istediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Almanya’da Volkswagen ile sağlanacak olası bir iş birliği, markanın Avrupa’daki konumunu daha da güçlendirebilir. Chery’nin Avrupa'daki üretim hedefleri doğrultusunda attığı bu adımlar, Çinli markaların kıtadaki varlığını kalıcı hale getirme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Almanya’daki olası üretim planı, sadece markanın değil, Avrupa otomotiv pazarındaki dengelerin de yeniden şekillenmesine neden olabilir.

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