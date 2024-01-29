Skywell'den Sonra Chery ve MG de Türkiye'de Fabrika Kurmak İstiyor!

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında bir araya geldiği gazetecilere 2023 yılına yönelik değerlendirme ve yeni yıla yönelik hedeflerini açıkladı.

TAYSAD'ın hâlihazırda birçok Çinli firmayla görüştüğünü belirten Albert Saydam, bu görüşmelerin fabrika yatırımıyla ilgili olduğunu, aralarında en çok Skywell'in ön plana çıktığını fakat adaylar arasında Chery ve MG'nin de olduğunu belirtti.

Chery ve MG Dışında Birçok Çinli Firmanın Türkiye'ye İlgisi Var

Türkiye'nin Avrupa ile olan Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyeceğini belirten Albert Saydam, Çinli firmaların da Türkiye'ye büyük ilgisi olduğunun altını çizdi.

"Otomotiv tedarik sanayinin %85-90'ını temsil ediyoruz. Hedefimiz 2030'da dünyanın ilk 10 üreticisi arasına girmek. Bu noktada 34 ülkede 200'ün üzerinde yatırımımız var. Toyota da plug-in hibrit motorlu aracı imal ederken Türk tedarik sanayi kullanılıyor. Toyota, Avrupa'ya yönelik ürettiği aracın motorunu Türkiye'de üretiyorsa, bu otomotiv tedarik sanayimizin gücünü gösterir. Son 2-3 ayda yaşanan Kızıldeniz'deki sorun ve öncesinde de Avrupa Birliği'nin Çinli otomotiv markalarına getirmiş olduğu yüzde 30'luk vergi, Türkiye'ye olan ilgilerini artırdı. Hatta şu anda birden fazla Çinli firmayla görüşüyoruz. 1 milyon adetlerde bir iç pazar, Avrupa'yla Gümrük Birliği sözleşmesini yenileyecek olan bir ülke ve güçlü bir otomotiv birikimi. Yatırım herkesin faydasına olur."

Albert Saydam ayrıca son dönemde finansal açıdan maliyetlerin ve vadelerin büyük oranda değiştiğine işaret ederek "Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor ve yeni kurallar koyuluyorsa, biz de diyoruz ki istikrarı tesis edelim." ifadelerini kullandı.

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