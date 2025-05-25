Sıfır Araba Alacaklar Dikkat: Chery'den 300 bin TL İndirim!

Türkiye'de son dönemlerde otomobil fiyatları şaşırtıcı bir yükseliş gösterdi. Bu fiyat artışının sebepleri arasında kur farkları, vergi oranları ve diğer ülkelerin vergilendirme politikaları yer alıyor. Bununla birlikte kredi oranlarındaki değişimler sıfır otomobil satın alımını zorlaştırıyor. Bu noktada markaların yaptığı fiyat indirimleri ve kredi fırsatları sıfır otomobil alımını bir nebze de olsa kolaylaştıryor. Chery Tiggo 7 Pro Max özelinde bir kampanya başlattı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Chery Tiggo 7 Pro Max İçin Özel İndirimler Başladı!

Araçta yer alan 1.6 litrelik turbo motor, 145 beygir güç üretirken 275 Nm tork ile destekleniyor. Gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerlere aktaran Tiggo 7 Pro Max, 0’dan 100 kilometre hıza 10 saniyede çıkabiliyor. Ortalama yakıt tüketimi ise fabrika verilerine göre karma kullanımda 7.3 litre civarında olurken gerçek kullanıcılar tarafından yapılan yorumlara göre 10 ile 11 litre arasında. Bahsi geçen ünite performans ile günlük sürüş uyumu arasında denge kurmayı hedefliyor.

Donanım tarafında ise eli oldukça güçlü olan Tiggo 7 Pro Max; Adaptif Hız Sabitleyici, Acil Durum Frenleme Sistemi, 540 derecelik çevre görüş desteği ve Şerit Takip Asistanı gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerine sahip. İç mekânda ise 24.6 inç boyutundaki multimedya ekranı, elektrikli ayarlanabilir koltuklar, koltuk ısıtma-soğutma fonksiyonları ve genişletilebilir bagaj hacmi gibi detaylar sunuluyor. Arka koltuklar yatırıldığında 1500 litreye ulaşabilen yükleme kapasitesi aracın fonksiyonel kullanım yönünü güçlendiriyor.

Hem Exceptional hem de Intelligent donanım seçeneklerinde bu özelliklerin büyük kısmı standart olarak yer alıyor. Bu donanımlar kullanıcıların beklentilerine göre farklı kullanım senaryolarını desteklemek amacıyla çeşitlendirilmiş durumda. Ayrıca otomobil isteklerinize göre satın alabileceğiniz ek opsiyon özelliklerine de sahip. Chery bir dönem oldukça fazla satılan ve satış trendi devam eden bu model için özel bir kampanya başlattı.

Buna göre Intelligent paketi 2 milyon 190 bin TL, Exceptional seçeneğin ise 2 milyon 250 bin TL’den satışa sunuluyor. Bu liste fiyatlarına ek olarak 300 bin TL’ye kadar indirimin uygulanabildiği ve 200 bin TL tutarında 11 ay vadeli kredi imkânını da sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs 2025’e kadar geçerli olacak şekilde planlandı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...