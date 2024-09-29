Chery Türkiye'de Fabrika Kurma Projesinde Sona Yaklaştı: Cumhurbaşkanı İle Görüşüldü!

Çin'in önde gelen otomotiv ücreticilerinin Türkiye'ye yatırım projelerine bir yenisi daha eklenmek üzere. Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde yeni bir üretim tesisi açmak için kolları sıvayan Chery, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Detaylar haberde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye Yatırım Yapmak İsteyen Chery İle Görüştü

Bilmeyenler için, Çin merkezli otomotiv devi BYD, yakın zamanda Türkiye ile büyük bir yatırım anlaşması imzaladı. Markanın 1 milyar dolar değerindeki yatırımının ardından Çin'in diğer büyük otomobil üreticileri de ülkemizde fabrika açmak için çalışmalara başladı. Bu firmalardan Chery ise ülkemize yapacağı yatırım projesi için neredeyse sona gelmiş durumda. Öyle ki şirketin uluslararası yöneticisi Zhang Guibingi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Chery International Başkanı Zhang Guibingi’yi ofisinde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı. Görüşmenin detayları hakkında bir bilgi bulunmasa da iddiaların çoğu yetkilelerin yatırım konusu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanını ziyaret ettiği yönünde.

Uzmanların açıklamalarına göre, yakında Chery’nin de ülkemize fabrika kuracağını duyurması neredeyse an meselesi. AB’den Çinli üreticilere yönelik ek vergi kararı sonrası İspanya’da planladığı fabrikasını 1 yıl ertelediği söylenen Chery, bu gelişmelerin ardından Türkiye ile bir yatırım anlaşması imzalarsa Avrupa’daki ilk fabrikasını ülkemizde görebiliriz.

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