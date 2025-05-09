Sanayi ve Teknoloji Bakanı Açıkladı: Çinli Otomobil Devi, Türkiye'de Üretime Başlıyor!

Türkiye otomotiv sektöründe dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD’nin ardından bir başka Çinli otomobil markasının daha Türkiye'de üretime başlayacağını duyurdu. Yerli üretim ve yatırımlar açısından önemli bir adım olarak görülen bu gelişme, sektörde heyecan yarattı. İşte detaylar...

Chery, Türkiye'de Üretim Yapacak

Bakan Kacır, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başlayan İklim ve Ekonomi Sürdürebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar arasında Chery ile ilgili bir gelişme de yer aldı.

Açıklamaya göre Çinli otomobil devi Chery, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Şirket, bu kapsamda Samsun’da yıllık 200 bin araç kapasiteli bir üretim fabrikası kuracak.

Geçtiğimiz günlerde ise dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin Manisa'da yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kuracağı açıklanmıştı. Chery de BYD'yi takip eden markalardan biri oldu.

Büyük üreticilerin ülkemizde üretim yapması, sadece istihdam açısından değil, aynı zamanda teknoloji transferi, yan sanayi gelişimi ve ihracat potansiyeli açısından da büyük önem taşıyor. Bu yatırımlar, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki rekabet gücünü artırırken, küresel tedarik zincirinde de stratejik bir konuma gelmesini sağlıyor.

Ayrıca Chery gibi dev markaların üretim üssü olarak Türkiye’yi tercih etmesi, diğer şirketlere de güven veriyor.

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