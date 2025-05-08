BYD'den Güzel Haber: Türkiye'de Sadece Elektrikli Otomobil Üretmeyeceğiz!

Elektrikli araç pazarındaki dönüşüm, üretim merkezlerinin küresel ölçekte yeniden şekillenmesini beraberinde getiriyor. Özellikle Avrupa pazarında rekabetin arttığı bu dönemde, Çinli üreticilerin kıta içindeki yatırımları sadece ekonomik değil, stratejik hamleler olarak da dikkat çekiyor. Bu çerçevede, BYD'nin Türkiye planı artık tek bir model ya da teknolojiyle sınırlı değil.

BYD Hem Elektrikli Hem Hibrit Otomobil Üretecek!

Çin merkezli otomotiv devi BYD, Manisa’da kuracağı üretim tesisinde yalnızca elektrikli araçlara değil, aynı zamanda şarj edilebilir hibrit modellere de yer verecek. Emre Özpeynirci tarafından X üzerinden paylaşılan gönderiye göre, şirketin ilk etapta sadece tam elektrikli modeller üzerine yoğunlaşması bekleniyordu. Ancak Avrupa’daki ürün talebinin %38’inin hibrit modellerden oluşması, şirketin üretim stratejisini güncellemesine neden oldu.

Böylece Türkiye’deki fabrika, hem BEV hem de PHEV üretiminin yapılacağı karma bir merkez haline geliyor. Manisa’da 1 milyar Euro yatırımla kurulacak olan tesisin yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. 2026 yılı Mart ayında üretime başlaması hedeflenen fabrikada, aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi de faaliyet gösterecek. Bu merkez, yalnızca Türkiye pazarı için değil, aynı zamanda Avrupa’daki farklı kullanıcı profillerine uygun çözümler geliştirilmesi amacıyla hizmet verecek.

Ar-Ge yatırımı, fabrikanın üretimden fazlasını sunan entegre bir teknoloji merkezine dönüşmesini sağlayacak. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği anlaşması, BYD’nin bu kararı almasında etkili olmuş durumda. Üretilen araçların gümrük kısıtlamalarına takılmadan Avrupa pazarına ulaşabilmesi, maliyet ve zaman açısından önemli avantajlar sağlıyor.

Macaristan’daki üretim tesisine kıyasla Türkiye’nin coğrafi konumu ve lojistik imkânları da şirketin bu kararı destekleyen faktörleri arasında yer alıyor. BYD’nin Manisa’daki yatırımı, sadece üretim kapasitesini değil, Türkiye'nin otomotiv sanayisindeki stratejik pozisyonunu da büyütme potansiyeline sahip. Elektrikli mobilitenin yaygınlaştığı bu süreçte, Türkiye'nin Avrupa tedarik zinciri içindeki konumunu güçlendirmesi, gelecekteki benzer yatırımlar için de referans noktası olabilir.

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