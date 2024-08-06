BYD'nin Ardından Çinli Chery De Türkiye Yatırımı İçin Sırada Bekliyor!

Çin’in en büyük otomotiv devlerinden BYD’nin 1 milyar dolarlık yatırımının hemen ardından bir başka Çinli otomobil markası Chery’nin de Türkiye için yatırım planlarında önemli bir ilerleme kaydettiği bildirildi. Detaylar haberde.

Türkiye, Chery'nin Avrupa'ya Açılan Kapısı Olacak

Bilmeyenler için, henüz geçtiğimiz ay Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de 1 milyar dolar değerinde bir yatırım projesi başlatmış ve Manisa’da 150 bin araç kapasiteli yeni bir üretim tesisi kuracağını duyurmuştu. Şimdi ise bir başka Çin merkezli otomotiv devi Chery'nin de benzer bir proje için sırada beklediği iddia ediliyor.

Şirkete yakın kaynaklara göre, geçtiğimiz yıl ülkemizde tekrardan faaliyet göstermeye başlayan marka, Türkiye ile büyük bir yatırım anlaşması imzalamak için son virajlara girmiş durumda.

Türkiye’de temmuz ayında en çok otomobil satışı yapan üçüncü firma, yeni yatırım projesi ile birlikte pazardaki büyümesini güçlendirmeyi ve Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer yakın pazarlara daha fazla ihracat yapmayı hedefliyor.

Yeni Fabrika Projesi Eylül Ayında Netleşecek

Aktarılanlara göre, Chery Türkiye fabrikasının kurulacağı yer seçimi ve Chery'in içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talebinde bulunması görüşmelerin uzamasına neden olan başlıca sebeplerden. Özellikle Türkiye'nin artık içten yanmalı araçlar özelinde bir teşvik paketi veya imtiyaz sunmaktansa; hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda teşvikler vermek istediği söyleniyor.

Üretim tesisinin konumu konusuna da değinecek olursak, Chery’nin lokasyon tercihinin Samsun yönünde olabileceği iddia ediliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, konu ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Chery’nin Samsun’a gelip incelemelerde bulunduğunu söylemişti. Bununla birlikte fabrika için Manisa’nın da alternatifler arasında olduğu güncel söylentiler arasında. Yetkililer, sürecin Eylül ayında netlik kazanmasını bekliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Chery Türkiye fabrikası hangi şehrimizde kurulmalı? Yorumlarda buluşalım..