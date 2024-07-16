Chris Evans'lı Captain America Dizisi Geliyor Olabilir: Söylentiler Artıyor!

Marvel, hâlihazırda Captain America: Brave New World filmi üzerinde çalışıyor olsa da şirketin Chris Evans'ın ikonik rolü Steve Rogers'ı yeniden canlandıracağı bir dizi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Chris Evans, 2011 yapımı Captain America: The First Avenger'dan 2019'daki Avengers: Endgame'e kadar Marvel sinematik evreninde Steve Rogers'ı canlandırmıştı.

Chris Evans'ın üstün oyunculuk becerisi Captain America ile özdeşleşmiş, karakter ve filmler hayranlar ve eleştirmenler tarafından beğenilmiş ve Steve Rogers, Marvel sinematik evreninin en sevilen karakterlerinden biri hâline gelmişti.

Steve Rogers'ı Konu Alan Yeni Dizi Neler Sunacak?

Bu yeni dizi ile birlikte Chris Evans, Steve Rogers karakterine geri dönecek ve karakterin yolculuğunun anlatılmamış hikâyelerini ekranlara getirecek. Söylentilere göre dizi Rogers'ın Sonsuzluk Taşları ve Mjolnir'i zaman çizgilerine döndürdükten sonraki hayatını veya Peggy Carter ile geçirdiği yılları ele alacak.

Aynı zamanda Marvel son dönemde dizilere daha fazla bütçe ayırmaya başladı, bu da böylesi bir dizinin gerçekten geliştiriliyor olduğu iddialarını güçlendiriyor. Yine de tüm bunların şimdilik sızıntı ve söylentilerden ibaret olduğunun altını çizelim.

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