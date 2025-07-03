Christopher Nolan İmzalı Yeni Filmin Fragmanı Tarihinden Önce Sızdırıldı

Sinema dünyasının en başarılı isimleri denilince akla ilk gelen isim Christopher Nolan, geleneksel sinema tanıtım aşamasından beklediği verimi bu defa alamadı. Gelen bilgilere göre Nolan'ın son filmi The Odyssey için beklenen fragman, beklenmedik bir şekilde sosyal medyanın ağına düştü ve kısa sürede yayıldı.

X ve TikTok platformlarında ortaya çıkan fragman 1 dakika civarındaydı. Oysa The Odyssey fragmanı, Universal'ın Jurassic World: Rebirth filmiyle birlikte yalnızca sinemalarda gösterilmek üzere hazırlanmıştı.

The Odyssey Fragmanında Robert Pattinson Detayı

Detaylar gözden kaçmadı tabii. Fragmanın açılışında Robert Pattinson'a ait olduğu düşünülen anlatıcı sesi eşliğinde karanlık dalgalar ve bir sahil görüntüsü beliriyor ve şu sözler yankılanıyor:

Karalık. Zeus’un yasaları yerle bir oldu. Efendim öldüğünden beri tahtsız bir krallık...

Hemen ardından Truva Atı'nın gölgeleri sahile düşüyor.

Telif Şikayetleriyle Apar Topar Kaldırıldı

Tom Holland, Elliot Page, Matt Damon ve Jon Bernthal gibi başarılı oyuncuları kadrosunda barındıran The Odyssey filmi fragmanı kısa sürede büyük ses getirdi ve hayranları heyecanlandırdı. Ancak filmin başındaki isimler fragmanın sızdırıldığını görür görmez harekete geçti ve telif şikayetinde bulunarak içeriğe ait tüm izleri internetten sildi. Yine de bundan önce binlerce kişi fragmanı görmüştü.

The Odyssey hem Christopher Nolan'ın imzasını taşıması, hem de yılın en çok konuşulacak yapımlarından biri olmasına zemin hazırlayacak prodüksiyonu ve oyuncu kadrosuyla büyük ses getiriyor. Dolayısıyla sızdırılan fragman konusunda heyecan büyüktü. Buna rağmen fragman şu an hiçbir yerde bulunamıyor.

The Odyssey Filmi Oyuncu Kadrosu

Christopher Nolan, yılın en çok ses getiren filmi için pek çok yıldızı bir araya getirdi. İşte The Odyssey filmi oyuncu kadrosu: