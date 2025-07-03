Prens Dizisi HBO'nun Yeni Rekortmeni Oldu! Başarısı Dünya Çapında Konuşuluyor

Warner Bros. Discovery'nin dijital platformu Max, ülkemizi temsil eden Prens dizisinin büyük başarıya imza attığını duyurdu. Paylaşılan verilere göre Prens geçen ay Türkiye'deki Max abonelerinin %74'ü tarafından izlendi.

Türk komedi-dram kategorisinde yer alan Prens dizisi, dünya genelindeki en yüksek etkileşim alan yerli yapım olarak adından söz ettirdi. Sadece final bölümü bile üç gün içerisinde, izleyicilerin %54'ü tarafından izlendi ve haftanın en çok izlenen bölümü olmayı başardı. Öyle başarılı oldu ki kullanıcılar, "Prens 4. sezon ne zaman?" şeklinde arama yapmaya daha şimdiden başlamış durumda.

Sadece Prens'i İzlemek İçin HBO'ya Kayıt Olanlar Var

Platforma kayıt olan yeni kullanıcıların ilk işi bu diziye başlamak oldu. İlk kullanıcıların %73'ünün listesinde Prens yer aldı. Bu oran, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde şimdiye kadar yerli içeriklerle elde edilen en yüksek abone kazanımı olarak kaydedildi. Prens dizisinin 3. sezon finali, çıkış yaptığı haftada HBO'daki tüm izlenmelerin %72'sine denk geldi.

Max Türkiye yöneticisi Deniz Şaşmaz Oflaz, Prens'in başarısını şöyle kutladı:

Prens'e gösterilen yoğun ilgi, kaliteli yerli yapımlara olan talebin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Prens'in Türkiye'deki izleyicileri platforma çeken ilk özgün yapım olması bizim için gurur verici.

Prens Dizisi Konusu Ne?

Oflaz'ın söyleriyle Prens dizisi; dışarıdan komedi gibi görünüyor olsa da bir dramedi dizisi. Zira hem komedik bir anlatımı var, hem de dram ögeleri barındırıyor. Halkı ve hatta ailesi tarafından zerre sevilmeyen bir prensin absürt maceralarını anlatıyor. Bu prens o kadar sevilmiyor ki ailesi ona bir isim koyma zahmetine bile girmemiş. Prensin aşırı dikkat çeken yetenekleri de yok. Çok zeki değil ve tahta çıkmak istemiyor.

Prens dizisini 3. sezon finali fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.