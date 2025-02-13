Christopher Nolan, Yeni Filmi The Odyssey'i Çekmek İçin Ordu'ya Geliyor

Christopher Nolan, yeni filmi Odyssey'in çekimleri için Ordu'ya geliyor. Bu cümle sizde bir yanlış anlaşılma ya da bir kelime şakası izlenimi yaratabilir. Ancak durum böyle değil. Ünlü yönetmen, çekimlerin bir kısmını gerçekleştirmek için Türkiye'ye geliyor. İşte detaylar!

Christopher Nolan, The Odyssey Çekimleri İçin Türkiye'ye Geliyor

Christopher Nolan’ın yeni filmi "The Odyssey", Türkiye’de çekilecek sahneleriyle gündeme geldi. İddialara göre filmin bir bölümü Ordu’nun Yason Burnu Yarımadası’nda çekilecek. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken bu bölge, antik dönemlerden bu yana birçok efsaneye ev sahipliği yapmış bir yer olarak ve filmin hikayesiyle uyumlu bir mekan olarak öne çıkıyor.

"The Odyssey", 2026 yılında vizyona girecek. Film, Odysseus’un Troya Savaşı’ndan sonraki maceralı yolculuğunu ve eşi Penelope’ye kavuşma mücadelesini anlatacak. Christopher Nolan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu projede Matt Damon, Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi ünlü isimler yer alacak.

Türkiye’de çekilecek sahneler filmin hikayesine ayrı bir derinlik katarken, bölgenin turizm akınına uğramasına da neden olabilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.