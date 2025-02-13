Alacakaranlık'ın Jacob Black'i Yeni Kurt Adam Yapımıyla Yıllar Sonra Karşımızda

Serinin ilk filminden bu yana sinema sektöründe köklü değişikliklere sebep olan Alacakaranlık yapımı, dönemin diğer filmlerine göre olan başarısı, tak diye yerinde kadro seçimi ve olay örgüsüyle milyonların gönlünde taht kurmayı başardı. İlk film 12 Haziran 2009 tarihinde çıktı ve çıktığı gibi başarı merdivenlerini bir bir tırmandı.

Alacakaranlık Efsanesi 4 parçadan oluşuyordu; Alacakaranlık, Yeni Ay (New Moon), Eclipse (Tutulma) ve Şafak Vakti (Breaking Down Part 1 & 2).

Serinin dört filminde de Kristine Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner ana karakter rollerini üstlenip başarılı bir şekilde oynadılar.

Ancak kadrodaki herkes sinema sektöründe boy göstermeye devam etmedi. Örneğin Jacob Black karakterine hayat veren Taylor Lautner yıllardır beyaz perdede yok. Şimdi ise Amazon'un yeni yapımlarında, aşinâ olduğumuz kurt adam temasıyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Amazon'un Yeni Projesi: Taylor Lautner Werewolf Hunter

Variety'nin haberine göre, Amazon, Taylor Lautner: Werewolf Hunter adlı eğlenceli ve aksiyon dolu bir yapım üzerinde çalışıyor. Dizide, Lautner kendisi olarak yer alacak ve kurt adam avcılarından oluşan gizli bir topluluğa katılacak:

Twilight serisinin son filmi tamamlandıktan sonra Taylor Lautner ortadan kayboldu. Hayranlar merak etti, magazin dünyası teoriler üretti... Ama gerçek, hayal gücünün bile ötesindeydi. Taylor sadece bir mola vermiyordu; asıl kaderine hazırlanıyordu... Taylor Lautner: Werewolf Hunter!

Lautner, Hollywood'da bir aktör olarak kariyerini sürdürürken, aynı zamanda geceleri kurt adam avlayan gizli bir topluluğun parçası olacak. Buradaki en büyük ironi, onu üne kavuşturan kurt adam rolünü bu defa avlamaya geliyor.

Jacob Black En İyi Kurt Adamlar Arasında Yer Bulamadı

Taylor Lautner, Twilight dışında Netflix'in Ridiculous Six ve Home Team filmlerinde ve Scream Queens dizisinde rol aldı. Ancak ilginçtir ki, Jacob Black karakteri "Tüm Zamanların En İyi 7 Kurtadam Filmi" listesinde kendine yer bulamadı.

Kariyeri son zamanlarda durgun bir tablo çiziyordu. Şimdi Amazon'un bu yeni projesiyle Hollywood'daki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Dizinin yaratıcısı, Single Drunk Female dizisinin yazarı Daisy Gardner. Eğer proje resmiyet kazanırsa, showrunner koltuğuna da o oturacak.

Sizce Taylor Lautner, kurt adam avcısı olarak başarılı olur mu? Yorumlarda buluşalım.