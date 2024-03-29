Christopher Nolan'dan Bir İlk Daha: Eşi Benzeri Olmayan Ünvana Layık Görüldü!

İngiltere hükûmeti tarafından yapılan açıklamaya göre "Oppenheimer" filminin Oscar ödüllü yönetmeni Christopher Nolan ile eşi ve yapımcısı Emma Thomas, sinema endüstrisine yaptıkları hizmetlerden dolayı şövalyelik ve dame ünvanı alacaklar.

"Atom bombasının babası" J. Robert Oppenheimer hakkındaki biyografik film, bu ayın başlarında Akademi Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yönetmen de dâhil olmak üzere yedi Oscar kazandı ve film beyazperdeye geldiği dönem tüm dünyada büyük ilgi gördü.

Christopher Nolan ve Eşi Şövalyelik ve Dame Ünvanı Alacak

53 yaşındaki yönetmen Christopher Nolan daha önce de "Memento", "Inception" ve "Dunkirk" filmleriyle de bu ödüllere aday gösterilmişti.

Christopher Nolan her ne kadar bu tarz büyük ödüllere aday olsa da bir hükûmet tarafından verilecek bu ödül kendisi için de oldukça ilginç ve önemli. Bahsi geçen ödül, nişan ve ünvanlar, resmî olarak Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir törenle, genellikle de bizzat Birleşik Krallık kralı tarafından veriliyor.

İngiliz bir baba ve Amerikalı bir annenin çocuğu olarak Londra'da doğan Christopher Nolan, 53 yaşındaki müstakbel eşi Emma Thomas ile University College London'da okurken tanışmıştı. Dört çocukları bulunan ikili, gişe rekorları kıran filmlerinin çoğunun arkasında yer alan Syncopy adlı bir yapım şirketini işletmekte.

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