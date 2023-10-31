Chrome'un iOS Sürümünde Adres Çubuğu Aşağıya İndirilebilecek!

Tarayıcı olarak Chrome'u tercih eden iOS kullanıcıları için güzel bir gelişme yaşandı. Yeni gelen habere göre Chrome'un iOS sürümünde adres çubuğu ekranın alt tarafına indirilebilecek. Bu özellik iPhone kullanıcılarını bir hayli mutlu edecek.

Tek El Modunu Kullananlar Sevinecek!

Bildiğiniz üzere iOS sürümünde tarayıcı olarak en çok Safari tercih ediliyor. Ancak Chrome ve Opera gibi tarayıcıları kullananların sayısı da oldukça fazla. Safari'de iOS 15'ten beri adres çubuğu ekranın alt kısmına alınarak kullanılabiliyor.

İşte Safari'deki bu özellik artık Chrome için de geçerli olacak. iOS sürümünde Chrome'un adres çubuğu ekranın alt köşesine konumlandırılabilecek. Bu, özellikle büyük ekranlı iPhone kullananların işine yarayacak.

Çünkü büyük ekranlı cihazlarda tek el modunda kullanım çok yaygındır. Adres çubuğunun ekranın alt köşesine taşınabilir olması da tek el modunu kullananlar için faydalı bir özellik olacak.

Kulllanıcılar adres çubuğunun üzerine basılı tuttuklarında karşılarına çıkan "adres çubuğunu aşağıya taşı" seçeneğine tıklayarak bu özellikten faydalanabilecekler.

Peki siz bu özelliği beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.