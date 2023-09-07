Chrome 15.Yılını Kutluyor: Tasarımı Yenileniyor!

Dünyanın önde gelen internet tarayıcısı Chrome, bu ay 15.yılını kutluyor. 2008 yılının eylül ayında kurulan tarayıcının günümüze kadar ulaşmasında ve bu başarasını yakalamasında birçok etken var.

Chrome'un ilk olarak Windows sürümü yayınlandı ve ardından Linux, macOS, iOS ve Android sürümleri de geliştirildi. Aradan geçen onca yıldan sonra tarayıcının yaş gününde çeşitli yenilikler yapılacak.

Tasarımda İyileştirmeler Olacak!

Yıl dönümüne özel olarak Chrome'un tasarımında değişiklikler olacak. Bunlar; çok büyük ve farklı değişiklikler olmasa da tarayıcının gelişimine katkı sağlayacak güncellemeler olacak. Google'ın Material You tasarımına uygun olacak şekilde iyileştirmeler gelecek.

Tarayıcının standart beyaz arayüzü, kullanıcıların insiyatifine bırakılacak şekilde güncellenecek. Yeni renkler ve koyu modlar artık daha popüler olacak. Kullanıcılar isterse Material You tasarımı sayesinde arka plan görünümünü özelleştirebilecek.

Bunun için ana sayfadaki Chrom'u özelleştir seçeneğine tıklamaları gerekecek. Ardından karşılarına çıkan pencereden istedikleri rengi seçerek temayı değiştirebilecek. Tarayıcının açık veya karanlık modda kullanılması daha kolay olacak.

Chrome, yalnızca tasarımdaki ufak ve yenilikçi değişikliklere değil aynı zamanda güvenlik konusuna da önem veriyor. Bu sebeple "Güvenli Tarama" teknolojisini kullanacağını duyurdu. Kötü amaçlı yazılımları ve kimlik avcısı siteleri daha kısa sürede tespit edecek.

Chrome şu anda tehlikeli sitelerin tespit etmek için her 30 ila 60 dakikada bir güncellenen kötü siteler listesini kullanıyor. Yeni gelecek özellik sayesinde artık tehlikeli siteleri gerçek zamanlı olarak kontrol etme yeteneğine sahip olacak.

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