Chrome Uzantıları Kullanıcılara Bilgi Vermek Zorunda Kalacak

Dijital dünyanın en büyük ve en önemli isimlerinden Google’ın uzun bir zamandır devam eden uzantıları kontrol altına alma çalışmaları, internet kullanıcılarının açısından gittikçe daha iyi bir hale geliyor. Şirketin aldığı yeni kararla birlikte Chrome uzantılarının artık kullanılan veriler hususunda internet kullanıcılarına ayrıntılı bir biçimde bilgi vermesi gerekecek.

Google, Chrome Uzantıları İçin Yeni Kural Getiriyor

Google, Chrome eklentileri için yeni bir kural getireceğini duyurdu. Şirketin aldığı karara göre Chrome Web Mağazası’nda yer alan uzantıların internet kullanıcılarını 2021 yılında veri kullanımı konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirmek zorunda olacak. Yeni karara göre uzantı geliştiricilerinin 2021 yılında oturum açma bilgileri başta olmak üzere internet kullanıcılarından toplanan diğer tüm kişisel bilgilerin ayrıntılı bir açıklamasını yapması gerekiyor.

Google’ın politikasında yaptığı değişikliğin internet kullanıcılarının bilgilerinin izinsiz olarak toplanmasını, üçüncü şahıs şirketlere satılmasını, uzantının çalışması için ihtiyaç duyulmayacak şekilde kullanılmasını engelleyerek internetteki verilerin güvenli bir şekilde korunmasına olanak sağlaması bekleniyor. Uzantıların politikadaki değişikliklerle beraber muhtemelen kullanıcılara daha çok güven aşılaması gerekecektir.

Uzantı geliştiricileri, politikadaki değişiklikler 18 Ocak 2021’e kadar yapılmayacak olsa da internet kullanıcılarına şimdiden açıklamada bulunmaya başlayabilir. Eklenti geliştiricilerinin 18 Ocak 2021 tarihinde riayet etmek zorunda olacağı çok fazla kural bekliyor. Google, ocak ayına kadar bu açıklamaların yapılması gerektiğine dair uzantı geliştiricilerine mutlaka bildirim gönderecektir.

Güvenli Bir Şekilde Chrome Uzantıları İndirme

İnternet kullanıcıları genellikle web tarayıcısına herhangi bir uzantıyı indirirken yeterince dikkatli olmuyor. Uzantıların kullanıcıdan istediği izinler aslında okunmadığı durumlarda çok tehlikeli bir sonuca yol açabilir. Kötü amaçlı uzantılardan korunmak için uyulması gerekli olan ilk kural, uzantının çalıştırılabilmesi için ihtiyaç duyduğu izinleri kontrol etmektir. Uzantının çalıştırılması için gerekli olduğu iddia edilen izinlere aslında ihtiyaç yoksa o uzantı indirilmemelidir.

İzinlere ek olarak yalnızca Chrome Web Mağazası ve Mozilla Firefox’un web mağazasını kullanmaya özen gösterin. Web tarayıcılarının eklenti mağazaları dışında bir yerden eklenti indirmeye çalışmayın. Bu eklentilerin bilgisayarınızı tehlikeye atma olasılığı çok yüksektir. Ayrıca tarayıcınıza mümkün olduğunca az eklenti indirin.