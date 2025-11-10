Çok Ucuz Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM, 256 GB SSD ve Dahası

Chuwi, Hi10 X2 isimli bütçe dostu Windows tablet tanıttı. Klavye akseusarını destekleyen tablet, bu sayede dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim sunuyor. Bu destek, yazı yazma sürecini daha keyifli hâle getirirken üretkenliğin de artmasına yardım ediyor. Tablet ayrıca iddialı donanımıyla da öne çıkıyor.

Chuwi Hi10 X2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 10,1 inç

10,1 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1280 piksel

800 x 1280 piksel Maksimum Parlaklık: 270 nit

270 nit En Boy Oranı: 16:10

16:10 İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i3-10100Y

Intel Core i3-10100Y Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 615

Intel UHD Graphics 615 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Batarya Kapasitesi: 3.400 mAh

3.400 mAh Şarj Adaptörü: 36W

36W Arka Kamera : 5 megapiksel

: 5 megapiksel Ön Kamera: 2 megapiksel

10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Chuwi Hi10 X2, IPS ekran üzerinde 800 x 1280 piksel çözünürlük ve 270 nit maksimum parlaklık sunuyor. Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelen tablet 610 gram ağırlığında ve 245,5 x 165 x 10,1 mm boyutlarında. Tablette ayrıca 16:10 en boy oranı mevcut.

Uygun fiyatlı Windows tablet gücünü Intel Core i3-10100Y işlemcisinden alıyor. Amber Lake serisine ait olan bu işlemci 14 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. İşlemci, Turbo Boost teknolojisi sayesinde maksimum 3.9GHz hıza ulaşabiliyor. Ekran kartı tarafında ise Intel UHD Graphics 615 bulunuyor.

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 teknolojilerini destekleyen tablette 8 GB RAM ve 256 GB SSD mevcut. 3.400 mAh batarya kapasitesine sahip olan Chuwi Hi10 X2'de 36W şarj adaptörü yer alıyor. Tabletin arka tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Portlar arasında bir adet standart USB 3.2 Gen 1 Type-C (veri aktarımı ve şarj için), bir adet Micro HDMI, bir adet USB 3.2 Gen 1 Type-C (veri aktarımı, görüntü ve güç aktarımı için), bir adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve 1 adet 3.5 mm ses girişi bulunuyor. Peki, Chuwi Hi10 X2 ne kadar fiyata satılıyor?

Chuwi Hi10 X2 Fiyatı

Chuwi'nin çok şık bir tasarıma sahip olan Hi10 X2 modeli için 199,99 dolar (8.445 TL) fiyat etiketi belirlendi. Uygun fiyatlı Windows tablet kullanmak isteyen kişilere hitap eden Hi10 X2'de yalnızca gri renk seçeneği bulunuyor.