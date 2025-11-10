Çok Ucuz Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM, 256 GB SSD ve Dahası
Chuwi Hi10 X2'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu Windows tablette hangi donanım bulunuyor? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Bütçe dostu Windows tablet gücünü Intel Core i3-10100Y işlemcisinden alıyor.
- Tablette Intel UHD Graphics 615 ekran kartı ve 8 GB RAM bulunuyor.
- Chuwi Hi10 X2 için 199,99 dolar (8.445 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Chuwi, Hi10 X2 isimli bütçe dostu Windows tablet tanıttı. Klavye akseusarını destekleyen tablet, bu sayede dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim sunuyor. Bu destek, yazı yazma sürecini daha keyifli hâle getirirken üretkenliğin de artmasına yardım ediyor. Tablet ayrıca iddialı donanımıyla da öne çıkıyor.
Chuwi Hi10 X2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 10,1 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1280 piksel
- Maksimum Parlaklık: 270 nit
- En Boy Oranı: 16:10
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i3-10100Y
- Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 615
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB SSD
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
- Batarya Kapasitesi: 3.400 mAh
- Şarj Adaptörü: 36W
- Arka Kamera: 5 megapiksel
- Ön Kamera: 2 megapiksel
10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Chuwi Hi10 X2, IPS ekran üzerinde 800 x 1280 piksel çözünürlük ve 270 nit maksimum parlaklık sunuyor. Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelen tablet 610 gram ağırlığında ve 245,5 x 165 x 10,1 mm boyutlarında. Tablette ayrıca 16:10 en boy oranı mevcut.
Uygun fiyatlı Windows tablet gücünü Intel Core i3-10100Y işlemcisinden alıyor. Amber Lake serisine ait olan bu işlemci 14 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. İşlemci, Turbo Boost teknolojisi sayesinde maksimum 3.9GHz hıza ulaşabiliyor. Ekran kartı tarafında ise Intel UHD Graphics 615 bulunuyor.
Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 teknolojilerini destekleyen tablette 8 GB RAM ve 256 GB SSD mevcut. 3.400 mAh batarya kapasitesine sahip olan Chuwi Hi10 X2'de 36W şarj adaptörü yer alıyor. Tabletin arka tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.
Portlar arasında bir adet standart USB 3.2 Gen 1 Type-C (veri aktarımı ve şarj için), bir adet Micro HDMI, bir adet USB 3.2 Gen 1 Type-C (veri aktarımı, görüntü ve güç aktarımı için), bir adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve 1 adet 3.5 mm ses girişi bulunuyor. Peki, Chuwi Hi10 X2 ne kadar fiyata satılıyor?
Chuwi Hi10 X2 Fiyatı
Chuwi'nin çok şık bir tasarıma sahip olan Hi10 X2 modeli için 199,99 dolar (8.445 TL) fiyat etiketi belirlendi. Uygun fiyatlı Windows tablet kullanmak isteyen kişilere hitap eden Hi10 X2'de yalnızca gri renk seçeneği bulunuyor.