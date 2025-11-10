Nubia'dan 16 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! İşlemcisi Aşırı Güçlü

Nubia, kısa bir süre önce Qualcoom'un en güçlü işlemcisi ile birlikte gelen Nubia Z80 Ultra ve Red Magic 11 Pro'yu tanıttı. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bu yıl bu telefonlarla sınırlı kalmayacak ve yıl sonuna kadar bir oyun telefonunu daha kullanıcılarla buluşturacak.

Nubia'nın Yeni Telefonu Snapdragon 8 Elite Kullanacak

Nubia'nın P0110 model numarasına sahip telefonu, Geekbench testinin yanı sıra 3C ve CMIT gibi Çin sertifikasyon platformlarında görüldü. Geekbench'te yer alan bilgilere göre bu telefon, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile çalışacak. Bu işlemcide 3.8 GHz hızında iki adet ultra çekirdek, 3.32 GHz hızına sahip altı adet performans çekirdeği yer aldığını belirtelim.

Kısa bir süre önce tanıtılan ve global pazara getirilen Nubia Z80 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Z80 Ultra'ya benzer şekilde yine geçtiğimiz günlerde global pazar için satışa sunulan Red Magic 11 Pro'da da Qualcomm'un aynı işlemcisi kullanılmıştı. Her iki cihaz da 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunuyor.

Geekbench testinden elde edilen bilgilere göre henüz ismi bilinmeyen bu cihaz, 16 GB RAM seçeneğine sahip olacak. Ayrıca Android 16 işletim sistemi ile beraber gelecek. Tek çekirdek testinde 2.673, çok çekirdek testinde 7.596 puan alan bu telefon, söylentilere göre bir oyun telefonu olacak şekilde geliştiriliyor. Bunun Red Magic serisine dahil olmayacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Yeni telefonun parlama önleyiciye sahip olacağı ve çizilmelere karşı dayanıklı bir ekran koruma teknolojisi ile geleceği iddia ediliyor. Cihazın özellikle yazılım ve donanım tarafına ağırlık verildiği ve bunun da oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağı söyleniyor. Çok şık bir tasarıma ve etkileyici özelliklere sahip olmasına rağmen telefonun uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı belirtiliyor.