Çok Hafif Bilgisayar Tanıtıldı! Intel İşlemci, 16 GB RAM ve Dahası

Chuwi, MiniBook X U300 isimli yeni bir dizüstü bilgisayar modeli tanıttı. Böylece laptopun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Dizüstü bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Windows 11 Pro işletim sistemi ile birlikte gelen laptop yaklaşık 920 gram ağırlığında ve 17,2 mm kalınlığında.

Chuwi MiniBook X U300'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 10,51 inç

10,51 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit Renk Gamı: %100 sRGB

%100 sRGB İşlemci: Intel U300

Intel U300 Ekran Kartı: Intel UHD

Intel UHD RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Ağırlık: Yaklaşık 920 gram

Yaklaşık 920 gram Kalınlık: 17,2 mm

17,2 mm Kamera: 2 MP

2 MP Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 Portlar: 2 x Type-C ve 1 x 3.5 mm ses girişi

2 x Type-C ve 1 x 3.5 mm ses girişi İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Chuwi MiniBook X U300'ün Ekranı Nasıl?

10,51 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 300 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Geniş görüş açısına sahip olan IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın şekilde gösteriyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayarın ekranı yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Böylece renkler hem daha canlı hem de gerçeğe en yakın tonlarda görülebiliyor. Bu da hem oyunlarda hem de video düzenleme gibi profesyonel işlerde de önemli bir avantaj sağlıyor.

Chuwi MiniBook X U300'ün İşlemcisi Nasıl?

Chuwi'nin yeni dizüstü bilgisayarı gücünü Intel U300 işlemcisinden alıyor. İşlemcide bir adet peformans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda beş adet çekirdek mevcut. Performans çekirdeği 4.40 GHz, verimlilik çekirdekleri ise 3.30 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu işlemci, Intel tarafından 10 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Transistörler arasındaki mesafe azaldıkça işlemcideki akım daha az güç tüketerek hareket ediyor. Böylece daha yüksek hıza ulaşabilen işlemci, rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor. 10 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sergiliyor. Verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Chuwi MiniBook X U300'nin Ekran Kartı Nasıl?

Dizüstü bilgisayarda Intel UHD isimli entegre GPU bulunuyor. 1.40 GHz hıza ulaşabilen ekran kartı, internette gezinme, video izleme ve ofis programları gibi temel işler için yeterli bir performans sunuyor. Günlük kullanım için ideal olan entegre ekran kartı, düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor.

Chuwi MiniBook X U300'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Chuwi MiniBook X U300'ün portları arasında iki adet Type-C ve bir adet 3.5 mm ses girişi bulunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6 teknolojisi, Wi-Fi 5'e kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Chuwi MiniBook X U300 Türkiye'de Satılacak mı?

Chuwi MiniBook X U300'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Chuwi'nin bazı bilgisayar modelleri Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Chuwi MiniBook X U300'ün Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Chuwi MiniBook X U300'ün Fiyatı Ne Kadar?

Chuwi MiniBook X U300 için 469 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 22 bin 290 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 27 bin TL civarında olabilir. Chuwi MiniBook X U300'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Chuwi MiniBook X U300'ün oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar olmadığını belirteyim. Ayrıca laptop video düzenleme gibi ağır işler için de uygun değil. Özellikleri göz önünde bulundurduğumda bu bilgisayarın ofis çalışanları ve öğrenciler için oldukça iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarın yaklaşık 920 gram ağırlığında olması da önemli avantaj. Böylece bilgisayar gün içinde rahatça taşınabiliyor.