XBOX İçin Kritik Bir Karar Alınabilir! Dev Mağaza ile Yollar Ayrılacak Mı?

Bildiğiniz gibi XBOX, Şubat ayındaki yönetim değişikliği ile yeni bir yola girmişti. Marka kimliğinin yeniden merkeze alınabilmesi için önemli adımların atıldığını biliyoruz. Bu bağlamda, PC tarafı için dikkat çeken bir iddia geldi. Görünüşe göre şirket, Steam ile yollarını ayırma yoluna gidebilir. Bu da kendi ekosistemine daha fazla odaklanacağı anlamını taşıyor olabilir.

XBOX, Steam Mağazasından Çekilecek Mi?

Windows Central'ın tanıdık yüzü Jez Corden, katılımda bulunduğu bir canlı yayın sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Söylenene göre Microsoft, XBOX markasının PC platformundaki varlığını önemli ölçüde değiştireceği farklı planlar üzerinde düşünüyor. Bu planların arasında Steam mağazasından çekilmesi de varmış. Elbette bu durum kesinleşmiş olmayıp, şirketin iki yoldan birini tercih edebileceği vurgulanıyor.

Olası bir ayrılık kararının alınması durumunda, bunun nasıl uygulanacağı ise büyük bir merak konusu oldu. İhtimallerden birisi, sadece yeni çıkacak birinci parti oyunların Steam kullanıcıları ile buluşturulmaması iken diğeri ise mağazadaki tüm oyunların kaldırılması. Tahmin edebileceğiniz üzere ikinci ihtimalin gerçekleşmesi durumunda kıyametin kopması kaçınılmaz. Çünkü, Steam üzerinde aktif olarak XBOX Game Studios bünyesinden çıkan oyunları oynayan sayısız oyuncu var ve şirketin bu oyuncuları karşısına olması beklenmiyor diyebiliriz.

Bildiğiniz gibi Valve mağazası, PC platformunun kalbi konumunda bulunuyor. Her ne kadar şirketin kendi mağazasındaki satış payını artırsa da oyunların ulaştığı kitle ve bu bağlamda elde edilecek görünürlüğün kayda değer ölçüde azalması kaçınılmaz olacaktır. Her şeye rağmen böylesi bir kararın alınmasının ardından uzun zamana yayılan bir geçiş süreci bizi bekleyebiliriz.

Elbette şu an için resmi olarak açıklanmış bir şey yok. Haliyle söz konusu kaynak Jez Corden olsa da Microsoft tarafından yapılacak açıklamayı beklemek daha sağlıklı olacaktır. Ancak ateş olmayan yerden dumanın çıkmayacağını da unutmamak lazım.

Editörün Yorumu

Bu iddia gerçekleşirse, Microsoft için oldukça yüksek risk taşıyan bir hamle olur düşüncesindeyim. XBOX markasının son yıllardaki stratejisi, oyunu daha fazla oyuncuya ulaştırmak üzerine kuruluydu. Steam de bunun en güçlü kanallarından biri konumunda bulunuyor. Bu yüzden de Valve mağazasından tamamıyla çekilmek, hem satışları hem de marka görünürlüğünü olumsuz etkileyebilir diye düşünüyorum.

Daha olası senaryo ise yeni birinci parti oyunları belirli bir süre boyunca yalnızca Microsoft Store ve Xbox PC uygulamasına özel tutup, daha sonra Steam kullanıcıları buluşturmaları olabilir. Böylece kendi ekosistemlerini güçlendirmeye çalışırken devasa Steam oyuncu kitlesinden de tamamen vazgeçmemiş olurlar. Ancak bunun bir örneğini PlayStation tarafında görmüştük. Diğer bir deyişle, bu da bir çıkış yolu olmayabilir.