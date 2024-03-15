İddia: CIA, Çin Hükümetini "Trollemek" İçin Sahte Sosyal Medya Hesapları Açtı!

Reuters'un haberine göre CIA, Çin hükümetini trollemek için sahte sosyal hesapları açtı. İddiaya göre Donald Trump'ın başkan seçilmesinden 2 sene sonra Çin'deki kamuoyunu kendi yanına çekebilmesi için sosyal medyadan gizli bir kampanya başlatılması yetkisi verildi ve operasyon başladı.

2019'da başlayan bu operasyon ile Xi Jinping hükümeti hakkında olumsuz haberler yapılmaya başlandı. Reuters'a konuşan kaynakların aktardıklarına göre CIA ekibi, aynı zamanda iktidardaki partinin yurt dışında haksız bir şekilde elde edilmiş paraları da sakladığı yönündeki iddiaları desteklemiş.

CIA ve Çin Hükümeti Konuyla İlgili Neler Dedi?

CIA'in Çin Hükümetinin girişimlerini ve yaptıklarını eleştirmek için sosyal medya hesapları açtığı bildirildi ve bunun da senelerdir devam ettiği öne sürüldü. Bu durumun ekipler tarafından devam edilip edilmediği yönünde bilgi almak isteyen Reuters, CIA'in yorum yapmayı reddettiği açıkladı.

Eski başkan Donald Trump'ın devreye soktuğu iddia edilen bu operasyonun sadece Çin ile sınırlı kalmadığı, Güneydoğu Asya ve Güney Pasifik'teki kamuoyunu etkilemek için de sosyal medya üzerinden bir planlama yapıldığı söylendi.

Bu olay aslında ilk defa yaşanan bir durum değil. Daha önce Rusya için de ABD'deki kamuoyunu etkilemek için sosyal medyada sahte hesaplar açtığı söylenmişti ve Putin'in eski müttefiği de bu iddiayı itiraf etmişti.