CIA'in Ajanlarıyla Star Wars Sitesi Üzerinden İletişim Kurduğu Ortaya Çıktı!

Özel istihbarat servislerinin çalışanlarıyla özel iletişim ağları kurduğu bilinen bir gerçektir. Bu konuda ortaya atılmış pek çok komplo teorisi ve iddia bulunmaktadır. Ancak aslında çok daha kolay yöntemlerin uygulandığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre CIA kendi ajanlarıyla iletişime geçmek için bir Star Wars fan sayfası kullanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

CIA Ajanları Star Wars Sayesinde İletişim Halindeler!

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yurt dışındaki gizli ajanlarıyla iletişim kurmak için alışılmışın dışında bir yönteme başvurdu. İstihbarat kaynaklarının ortaya çıkardığı bilgilere göre Star Wars temalı bir hayran sitesi yıllar boyunca CIA tarafından şifreli mesajlaşma aracı olarak kullanıldı. Görünüşte sıradan bir fan platformu olan bu site, aslında hassas bilgiler taşıyan bir iletişim kanalı görevi görüyordu. Sistem oldukça basit ama riskli bir yapıya dayanıyordu.

Ajanlar belirlenen siteye girerek görünmeyen bir paneli aktive eden özel anahtar kelimeleri kullanıyor ve bu panel üzerinden CIA ile şifreli mesaj alışverişinde bulunuyordu. Ancak bu yöntem, teknik olarak yetersiz şekilde tasarlandığı için dijital izleri kolayca takip edilebiliyordu. Kullanılan IP blokları ve tekrar eden yapıların oluşturduğu dijital izler düşman istihbarat birimleri tarafından kısa sürede fark edildi. İran ve Çin gibi ülkelerin yürüttüğü siber takip çalışmaları sonucunda bu gizli ağ tespit edildi ve 2011–2012 yılları arasında bu ülkelerdeki çok sayıda CIA ajanının kimliği deşifre edildi.

Kimlikleri ortaya çıkan ajanların önemli bir bölümü ya tutuklandı ya da daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Yaşanan bu olay devlet düzeyindeki operasyonlarda dijital güvenlik açıklarının ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Bu gelişme modern çağın istihbarat savaşlarında sadece bilgiye değil iletişimin nasıl saklandığına da odaklanmak gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Geleneksel yöntemlerin dijitalle harmanlanması bazı durumlarda yaratıcı çözümler sunsa da teknolojiye yeterince hâkim olunmaması durumunda sonuçlar yıkıcı olabiliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...