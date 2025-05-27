Netflix'ten Efsane Dizinin Hayranlarına Kötü Haber

Bir zamanlar televizyonda izleyebildiğimiz efsane dizi Dexter, Netflix platformuna geri dönmeye hazırlanıyordu. Dexter: Resurrection adıyla geri dönecek olan dizide yine Michael C. Hall'un ikonik seri katili Dexter Morgan rolüne yeniden hayat verdiğini göreceğiz.

Dizinin dönüşü çok büyük ses getirmiş olsa da üstünden yalnızca bir yıl geçmiş olmasına rağmen Netflix'ten kaldırıldı.

Dexter Netflix'ten Kaldırıldı

Dexter: Resurrection dizisi için hazırlıklar sürerken, 2024'te tekrar platforma eklenmiş olan orijinal Dexter dizisi; her ne kadar hem eski hayranlar hem de yenileri tarafından 1.01 milyar saat izlenmiş olsa da katalogdan kaldırılacak. 94.8 milyon izleyicisi olan Dexter için son tarih 19 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Şimdilik bu değişiklik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar için geçerli olacak. Global izleyiciler 31 Mart 2026'ya kadar orijinal Dexter'ı izlemeye devam edebilecek.

Dexter: Resurrection Dizisi Paramount+'ta Devam Edecek

Dexter'ın orijinali ve devam dizisi yeni bir platformdan devam edecek: Paramount+

Peki madem kaldıracaklardı neden böyle bir strateji izlediler? Aslında basit. Daha önce başka yapımlar da benzer bir adım atarak önce Netflix'te boy göstermiş, ardından başka platformlarda devam etme kararı almışlardı. Önce Netflix'te çıkıp ilgiyi topluyorlar, ardından toplanan bu ilgiyi kendi platformlarına çekiyorlar.

Paramount+ platformunda "Dexter: New Blood" ve yakında çıkacak olan "Dexter: Original Sin" yapımlarını izleyebileceksiniz. Netflix'ten kaldırılacak olan orijinal Dexter bölümleri de aynı şekilde burada boy gösterecek. Dizinin Netflix'e geri dönüp dönmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.