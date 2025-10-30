Efsane Film Serisi Geri Dönüyor: Çığlık 7'nin Fragmanı Yayınlandı

Scream (Çığlık) serisinin yeni filmine dair heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Çığlık 7'nin fragmanı izleyiciler ile buluştu. Bu tanıtım videosu ile beraber filmin ne zaman vizyona gireceği de belli oldu. Çığlık serisinin yeni filmi önümüzdeki yılın şubat ayında çıkacak.

Çığlık 7'nin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Scream serisinin altıncı filmi 2023 yılında vizyona girmişti. İki yıldır merakla beklenen yeni film için nihayet fragman geldi. YouTube üzerinden yayınlanan 2 dakika 24 saniye uzunluğundaki tanıtım videosuna göre film aksiyon ve gerilim dolu sahnelere sahip olacak. Video, Çığlık 7'nin tıpkı serinin önceki filmleri gibi başarılı olacağını gözler önüne serdi.

Çığlık 7'nin Vizyon Tarihi

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen Çığlık 7, 27 Şubat 2026 tarihinde vizyona girecek. İlerleyen zamanlarda filmin dijital yayın platformlarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Çığlık 6, geçtiğimiz aylarda Netflix'e gelmişti ancak bir süre sonra kütüphaneden kaldırılmıştı.

Çığlık 7'nin Oyuncuları

Neve Campbell

Courteney Cox

Mckenna Grace

Anna Camp

Mason Gooding

Jasmin Savoy Brown

Celeste O'Connor

Sam Rechner

Asa Germann

Mark Consuelos

Joel McHale

Scream 7'nin oyuncuları arasında Neve Campbell, Courteney Cox, Mckenna Grace, Jasmin Savoy Brown, Celeste O'Connor ve Anna Camp dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Filmde Neve Campbell "Sidney Prescott" karakterini, Courteney Cox ise "Gale Weathers" karakterini canlandırıyor.

Çığlık 7'nin Konusu

En iyi korku filmleri arasına katılmaya hazırlanan Scream 7, daha önce paylaşılan bilgilere göre Sidney Prescott karakterine odaklanarak serinin özüne dönecek. Serinin yeni yapımı, İlk filmdeki gibi gerçekten korkutucu ve zekice hazırlanmış bir hikâyeye sahip olacak. Yönetmenliğini Kevin Williamson'ın yaptığı filmin senaristleri arasında Guy Busick ve James Vanderbilt buluyor.