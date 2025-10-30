Efsane Film Serisi Geri Dönüyor: Çığlık 7'nin Fragmanı Yayınlandı
Çığlık 7'nin fragmanı paylaşıldı. Bununla birlikte vizyon tarihi de belli oldu. Peki, Çığlık serisinin yeni filmi ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Çığlık 7'nin 2 dakika 24 saniye uzunluğunda fragmanı yayınlandı.
- Serinin yeni filmi Sidney Prescott karakterine odaklanacak.
- Merakla beklenen film 27 Şubat 2026 tarihinde vizyona girecek.
Scream (Çığlık) serisinin yeni filmine dair heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Çığlık 7'nin fragmanı izleyiciler ile buluştu. Bu tanıtım videosu ile beraber filmin ne zaman vizyona gireceği de belli oldu. Çığlık serisinin yeni filmi önümüzdeki yılın şubat ayında çıkacak.
Çığlık 7'nin Fragmanı Nasıl İzlenir?
Scream serisinin altıncı filmi 2023 yılında vizyona girmişti. İki yıldır merakla beklenen yeni film için nihayet fragman geldi. YouTube üzerinden yayınlanan 2 dakika 24 saniye uzunluğundaki tanıtım videosuna göre film aksiyon ve gerilim dolu sahnelere sahip olacak. Video, Çığlık 7'nin tıpkı serinin önceki filmleri gibi başarılı olacağını gözler önüne serdi.
Çığlık 7'nin Vizyon Tarihi
Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen Çığlık 7, 27 Şubat 2026 tarihinde vizyona girecek. İlerleyen zamanlarda filmin dijital yayın platformlarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Çığlık 6, geçtiğimiz aylarda Netflix'e gelmişti ancak bir süre sonra kütüphaneden kaldırılmıştı.
Çığlık 7'nin Oyuncuları
- Neve Campbell
- Courteney Cox
- Mckenna Grace
- Anna Camp
- Mason Gooding
- Jasmin Savoy Brown
- Celeste O'Connor
- Sam Rechner
- Asa Germann
- Mark Consuelos
- Joel McHale
Scream 7'nin oyuncuları arasında Neve Campbell, Courteney Cox, Mckenna Grace, Jasmin Savoy Brown, Celeste O'Connor ve Anna Camp dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Filmde Neve Campbell "Sidney Prescott" karakterini, Courteney Cox ise "Gale Weathers" karakterini canlandırıyor.
Çığlık 7'nin Konusu
En iyi korku filmleri arasına katılmaya hazırlanan Scream 7, daha önce paylaşılan bilgilere göre Sidney Prescott karakterine odaklanarak serinin özüne dönecek. Serinin yeni yapımı, İlk filmdeki gibi gerçekten korkutucu ve zekice hazırlanmış bir hikâyeye sahip olacak. Yönetmenliğini Kevin Williamson'ın yaptığı filmin senaristleri arasında Guy Busick ve James Vanderbilt buluyor.