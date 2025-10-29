One Piece'in 2. Sezon Tarihi Belli Oldu! Yakında Geliyor

Dünyanın en popüler manga serisinin live action yani canlı aksiyon uyarlaması olan One Piece'in 2. sezonu ile ilgili çok önemli bir gelişme meydana geldi. Netflix, dizinin yeni sezonu için tarih verdi. Bununla birlikte yeni sezondan önemli birkaç kare de paylaştı.

One Piece'in 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

Netflix, One Piece'in ikinci sezonunun 10 Mart 2026 tarihinde yayınlanacağını duyurdu. Dijital yayın platformu, duyuruda ayrıca birkaç önemli görüntüye yer vererek yeni sezonun geçeceği yerlere bakış atma fırsatı sundu. Platforma göre dizinin ikinic sezonu, Loguetown, Reverse Mountain, Laboon, Whisky Peak, Little Garden ve Drum Island gibi yerlerde geçecek.

Bu arada Netflix, bu yılın ikinci yarısına doğru ikinci sezonu özel bir video ile duyurmuştu. İki dakika uzunluğundaki videonun Netflix Türkiye'nin YouTube hesabında paylaşılan versiyonu, bini aşkın beğeni ve yüzlerce yorum almıştı. Ekibin bir araya geldiği videoda D. Luffy, "Her büyük korsan tayfasının kaynaşmaya ihtiyacı olduğunu anladım. Yani pijama partisi veriyoruz!" ifadelerini kullanıyor ve ekip toplanıp bir şeyler izlemeye hazırlanıyor.

One Piece Dizisinin Konusu

One Piece, popüler manga serisine dayanıyor. Gizemli bir hazineyi bulmaya çalışan Luffy ve onun ekibinin macerasını merkezine alıyor. Dizinin ilk sezonu toplamda sekiz adet bölüm yer alıyor. İlk sezonun bölümleri ortalama 57 dakika uzunluğundaydı. İkinci sezonun da aynı bölüm sayısına ve uzunluğa sahip olması bekleniyor.

One Piece Oyuncuları

Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy)

Mackenyu (Roronoa Zoro)

Emily Rudd (Nami)

Jacob Gibson (Usopp)

Jandre le Roux (Kuroobi)

McKinley Belcher III (Arlong)

Milton Schorr (Don Krieg)

Taz Skylar (Sanji)

One Piece'in başrollerini Iñaki Godoy, Emily Rudd ve Mackenyu paylaşıyor. Monkey D. Luffy karakterine Iñaki Godoy, Roronoa Zoro karakterine Mackenyu, Nami karakterine ise Emily Rudd hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Jacob Gibson, Taz Skylar, McKinley Belcher III gibi isimler bulunuyor.