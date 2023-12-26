Çığlık 7'de Yaprak Dökümü: Melissa Barrera'nın Ardından Yönetmen de Filmden Ayrıldı!

Geçtiğimiz haftalarda İsrail-Hamas savaşına yönelik yaptığı paylaşım nedniyle rolü elinden alınan Melissa Barrera'nın ardından sevilen seri Çığlık'ın yeni filmi Çığlık 7'de sorunların ardı arkası kesilmiyor.

Yaşanan son olayın ardından bugün de filmin yönetmeni Christopher Landon, filmin yönetmenliğini haftalar önce bıraktığını açıkladı.

Yönetmen Christopher Landon Görevinden Ayrıldı

X üzerinden konuya dair açıklamalarda bulunan ünlü yönetmen şu ifadeleri kullandı:

"Çığlık 7'den haftalar önce resmen ayrıldığımı duyurmak için şu an iyi bir zaman. Bu iş benim için gerçekten rüya gibiydi ancak kâbusa döndü. Bu işin parçası olan herkes adına kalbim kırık ancak şimdi yola devam etme zamanı."

Tam olarak ayrılma nedeniyle ilgili bilgi vermeyen ünlü yönetmenin ayrılmasının arkasında yatan nedenin Barrera'nın ayrılışı olduğu düşünülüyor. Barrera'nın ayrılışı sonrasında boşalan rolün Landon'un istediği türden biriyle doldurulamadığı iddia ediliyor.

Ne Olmuştu?

Çığlık serisinin ünlü aktörü Melissa Barrera, Instagram hikâyelerindeki bir paylaşımında "Gazze şu anda bir toplama kampı gibi muamele görüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından çok geçmeden serinin yapım şirketi ünlü oyuncunun filmden ayrıldığını açıklamıştı.

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