Çığlık Serisinin Başrolü, İsrail-Hamas Savaşıyla İlgili Yorumları Yüzünden Filmden Kovuldu!

Çığlık serisinin yıldızlarından Melissa Barrera'nın çekimleri süren yeni Çığlık filminde artık yer almayacağı açıklandı. Aktör, İsrail-Hamas Savaşı'nın ardından yaptığı bir dizi sosyal medya paylaşımının ardından projeden çıkarıldı.

Ünlü aktör Instagram hikâyelerindeki bir paylaşımında "Gazze şu anda bir toplama kampı gibi muamele görüyor." ifadelerini kullanmıştı.

"Herkesi bir araya toplamak, gidecek hiçbir yerleri olmadan, elektrik yok, su yok... İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi ve tıpkı tarihlerimiz gibi insanlar hâlâ sessizce tüm olanları izliyor. BU BIR SOYKIRIM VE ETNİK TEMİZLİKTIR."

Melissa Barrera, Çığlık 7'de Rol Alamayacak

Çığlık serisinin arkasındaki şirket olan Spyglass'ın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

"Soykırım, etnik temizlik, Holokost çarpıtması ya da nefret söylemi sınırlarını alenen aşan her türlü yanlış atıf da dahil olmak üzere antisemitizme ya da herhangi bir şekilde nefretin kışkırtılmasına sıfır tolerans gösteriyoruz."

Melissa Barrera, dünya çapında 137,7 milyon dolar gelir elde eden 2022 yapımı yeni Çığlık filminin de başrolündeydi. Barrera ayrıca Mart ayında gösterime giren ve globalde gişede 168,9 milyon dolar geliri aşan Çığlık 6 filminde de rol almıştı.

Ölüm Günün Kutlu Olsun filminin yapımcısı Christopher Landon, çekimleri süren yeni Çığlık filminin de yönetmenliğini üstlenmişti. Barrera'nın açıklamaları sonrası rolünün elinden alınmasıyla tepki gören yönetmen Landon, konuya dair "Bu benim verdiğim bir karar değildi." açıklamasında bulundu.

Özellikle geçtiğimiz aylarda süren oyuncu ve senaristlerin grevi nedeniyle Çığlık 7'nin çekimleri tam anlamıyla başlayamamıştı ve şimdi de Barrera'nın rolünün elinden alınmasıyla filmin akıbetinin ne olacağı şimdilik bilinmiyor.

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