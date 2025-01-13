Yeni Çıkan POCO X7 PRO Kısa Süreliğine Normalden Çok Daha Ucuz

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları her geçen gün biraz daha artarken, zaman zaman yapılan indirim ve kampanyalar tüketicileri bazı fırsatlar sunuyor. Bunlardan sonuncusu ise Hepsiburada'nın Poco X7 Pro kampanyası oldu. Çok değil sadece birkaç gün önce ülkemizde satışa çıkan ve 8/256 ile 12/512 seçenekleriyle gelen Poco X7 Pro şu an hiç olmadığı kadar ucuz.

POCO X7 Pro, Hepsiburada'da Ön Siparişe Özel 15.999 TL'ye kadar düştü

POCO'nun en yeni telefonlarından X7 Pro, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa çıktı. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan iki seçeneğe sahip. Bunların satış fiyatı ise sırasıyla 19.799 TL ve 22.499 TL'ydi. Ancak şimdi Hepsiburada'da ön sipariş döneminde sepete özel indirimle daha uyguna alabilirsiniz.

8GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip POCO X7 Pro: 15.999 TL

12GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğine sahip POCO X7 Pro: 17.999 TL

12GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğine sahip Iron Man temalı POCO X7 Pro: 23.999 TL

POCO X7 Pro Özellikleri

İşlemci ve RAM:

MediaTek Dimensity 8400 Ultra yonga seti

8 GB veya 12 GB LPDDR5X RAM seçenekleri

256 GB veya 512 GB UFS 4.0 depolama alanı

Ekran:

6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED ekran

1220 x 2712 piksel çözünürlük (FHD+)

120 Hz yenileme hızı

3.200 nit maksimum parlaklık

HDR10+ desteği

Corning Gorilla Glass 7i koruması

Kamera:

50 MP ana kamera (OIS destekli)

8 MP ultra geniş açılı kamera

20 MP ön kamera

4K 60fps video kaydı

Batarya ve Şarj:

6.000 mAh batarya kapasitesi

90W hızlı şarj desteği

0'dan %100'e şarj süresi yaklaşık 42 dakika

1.000 şarj döngüsünden sonra %90 kapasite koruma garantisi

Diğer Özellikler: