Yeni Çıkan POCO X7 PRO Kısa Süreliğine Normalden Çok Daha Ucuz
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa çıkan POCO X7 Pro'yu çıkış fiyatından binlerce lira daha ucuza almak mümkün. İşte POCO X7 Pro fiyatı ve özellikleri.
Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları her geçen gün biraz daha artarken, zaman zaman yapılan indirim ve kampanyalar tüketicileri bazı fırsatlar sunuyor. Bunlardan sonuncusu ise Hepsiburada'nın Poco X7 Pro kampanyası oldu. Çok değil sadece birkaç gün önce ülkemizde satışa çıkan ve 8/256 ile 12/512 seçenekleriyle gelen Poco X7 Pro şu an hiç olmadığı kadar ucuz.
POCO X7 Pro, Hepsiburada'da Ön Siparişe Özel 15.999 TL'ye kadar düştü
POCO'nun en yeni telefonlarından X7 Pro, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa çıktı. Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan iki seçeneğe sahip. Bunların satış fiyatı ise sırasıyla 19.799 TL ve 22.499 TL'ydi. Ancak şimdi Hepsiburada'da ön sipariş döneminde sepete özel indirimle daha uyguna alabilirsiniz.
- 8GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip POCO X7 Pro: 15.999 TL
- 12GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğine sahip POCO X7 Pro: 17.999 TL
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12GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğine sahip Iron Man temalı POCO X7 Pro: 23.999 TL
POCO X7 Pro Özellikleri
İşlemci ve RAM:
- MediaTek Dimensity 8400 Ultra yonga seti
- 8 GB veya 12 GB LPDDR5X RAM seçenekleri
- 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 depolama alanı
Ekran:
- 6,67 inç CrystalRes Flow AMOLED ekran
- 1220 x 2712 piksel çözünürlük (FHD+)
- 120 Hz yenileme hızı
- 3.200 nit maksimum parlaklık
- HDR10+ desteği
- Corning Gorilla Glass 7i koruması
Kamera:
- 50 MP ana kamera (OIS destekli)
- 8 MP ultra geniş açılı kamera
- 20 MP ön kamera
- 4K 60fps video kaydı
Batarya ve Şarj:
- 6.000 mAh batarya kapasitesi
- 90W hızlı şarj desteği
- 0'dan %100'e şarj süresi yaklaşık 42 dakika
- 1.000 şarj döngüsünden sonra %90 kapasite koruma garantisi
Diğer Özellikler:
- IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası
- Android 15 tabanlı HyperOS 2 işletim sistemi
- NFC, IR blaster, çift SIM desteği
- Ekran altı parmak izi okuyucu