Şok, 19.500 TL Daha Ucuza Samsung Galaxy S24 Ultra Satacak!

Şok, güçlü Android telefon satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Şok marketlerde bu hafta sonu Samsung Galaxy S24 Ultra modelini indirimli fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Şok'ta Satılacak Samsung Galaxy S24 Ultra'nın Fiyatı

Şok, Samsung Galaxy S24 Ultra modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünü 66 bin 999 TL fiyat etiketiyle satacak. Telefonun Türkiye geneli stok miktarı 20 adet ile sınırlı olacak. Bu telefon Samsung'un çevrim içi mağazasında 86 bin 499 TL fiyat etiketine sahip. Dolayısıyla telefon 19 bin 500 TL daha ucuza alınabilecek.

Bu hafta sonu ayrıca Dyson Supersonic 1600W iyonlu saç kurutma makinesi de satılacak. Bu saç kurutma makinesini 14 bin 499 TL fiyata satın alabileceksiniz. Dyson Supersonic'in Türkiye geneli stok miktarı 250 adet ile sınırlı olacak.

Satışa sunulacak ürünler arasında 13 bin 499 TL fiyata sahip Hoover NDP C10TCBERX-S 10 kg kurutma makinesi, 2 bin 449 TL fiyatlı Korkmaz A359-09 Demkolik 1600W çelik çay makinesi, 4 bin 199 TL fiyata sahip Awox Tron 3 musluklu sıcak-soğuk çelik kazanlı su sebili de bulunuyor.

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