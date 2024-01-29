Minion Macerası Devam Ediyor: Çılgın Hırsız 4 Fragmanı Yayınlandı!

Sevilen animasyon serisi Çılgın Hırsız'ın dördüncü filmi için ilk fragman nihayet paylaşıldı. 2024'ün Temmuz ayında vizyona girecek filmde Gru ve Minyonlar yepyeni bir maceraya atılıyor.

Gru, Lucy ve üç kızıyla mutlu bir aile hayatı yaşarken, aileye yeni bir üye katılıyor. Gru Jr, babasına sürekli eziyet eden bir çocuk ve Gru bu duruma pek de mutlu değil.

Aynı zamanda Gru, Maxime Le Mal ve femme fatale sevgilisi Valentina adında yeni bir düşmanla karşı karşıya kalıyor. Bu tehlikeli ikili karşısında Gru ve ailesi kaçmak zorunda kalıyor.

Çılgın Hırsız 4, serinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Fragman da filmin oldukça eğlenceli ve heyecanlı olacağını gösteriyor, fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Çılgın Hırsız 4 filmi için ilk fragman paylaşıldı.pic.twitter.com/dLOdsVGcX1 — Tamindir.com (@Tamindir) January 29, 2024

Çılgın Hırsız 4, 3 Temmuz 2024'te Vizyona Girecek!

2022'de vizyona giren ve büyük bir gişe başarısı yakalayan Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi'nin ardından, Çılgın Hırsız serisi uzun aradan sonra yepyeni bir filmle geri dönüyor.

Filmin fragmanında Gru ve Lucy'nin yeni bir maceraya atıldığını, Minyonlar'ın ise her zamanki gibi komik ve eğlenceli anlar yaşattığını görüyoruz.

Film, Oscar adayı Chris Renaud ve Patrick Delage'in yönetmenliğinde, yapımcılığını Chris Meledandri ve Brett Hoffman'ın üstlendiği bir yapıma dönüşüyor. Senaryo, eski yazar Ken Daurio ve Emmy ödüllü "The White Lotus"un yaratıcısı Mike White tarafından kaleme alındı.