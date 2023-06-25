Dedektif Pikachu Dönüyor: Fragman Yayınlandı

Dedektif Pikachu ya da resmi adıyla Detective Pikachu Returns, Nintendo Switch’e geliyor. Nintendo Direct etkinliğinde duyurulan sevindirici haber oyunseverleri heyecanlandırdı. Oyunun fragmanının yer aldığı etkinlikte oyun hakkında bazı bilgiler verildi.

Pikachu Maceraya Devam Ediyor

Yayınlamış olduğu fragmanda renkli bir 3D Pokémon dünyasın yer veren oyun ekibi Creatures, uygulama içerisinde grafik düzenlemeleri yaptığını belirtti. Fragman gösteriminde Tim Goodman ve Detective Pikachu aksiyon dolu maceraya devam ettiği görülüyor.

Nintendo Dırect etkinliğinde verilen bilgilere göre oyun şehri dedektif ikilisinin çözmesi gereken gizemlerle dolu. Pikachu’nun bu oyunu çok sevilen filmiyle benzer hikâyeye sahip. Serinin bu oyununda, ilkinde olduğu gibi kaybolan babasını bulmak için yolculuğa çıkan Tim'in macerası anlatılıyor. Bu serüven esnasında gizemleri açığa çıkararak şehirde ilerliyor ve her ilerlemede yardımcısı Pokémon ile birlikte eğitimcinin verdiği bilgileri dinliyor.

Alışılagelmiş miskin görüntüsü yerine yüksek sesle konuşan bir Pikachu figürüyle karşımıza çıkan oyunun serinin en özgün oyunlarından biri olması bekleniyor. 6 Ekim’de Nintendo Switch’e gelecek oyun şimdiden oyunseverleri heyecanlandırdı.