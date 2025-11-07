Rekabet Kızışıyor: Android Üretici, Apple'ı Geride Bıraktı!

1 milyardan fazla nüfusa sahip olan Çin’de 2025’in üçüncü çeyreği için akıllı telefon satış sonuçları açıklandı. Dünyanın en büyük ve en rekabetçi pazarlarından biri olarak görülen ülkede hangi markanın zirvede yer aldığı belli oldu. Peki Çin’de en çok satan akıllı telefon üreticisi hangisi? İşte pazarın lideri ve sıralama…

Çin'de En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları

Teknoloji pazar araştırma şirketi IDC’nin açıkladığı verilere göre 2025’in üçüncü çeyreğinde Çin akıllı telefon pazarının lideri vivo oldu. Şirket, pazarın yüzde 17,3’ünü elinde bulundururken 11,8 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Ancak bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8’lik bir düşüş anlamına geliyor.

İkinci sırada ABD merkezli teknoloji devi Apple yer aldı. Pazarın yüzde 15,8’ine sahip olan şirket, 10,8 milyon iPhone satışıyla yıllık bazda yüzde 0,6’lık bir büyüme kaydetti. Listenin üçüncü sırasında yüzde 15,2 pazar payı ve 10,4 milyon sevkiyatla Huawei bulunuyor. Onu yüzde 14,7 pazar payı ve 10 milyon satışla Xiaomi takip etti.

Beşinci sırada ise yüzde 14,5 paya sahip Oppo yer alıyor. Şirket, üçüncü çeyrekte 9,9 milyon adet telefon sevkiyatı yaptı. Oppo’yu yüzde 14,4 pazar payı ve 9,8 milyon satışla Honor izledi. Pazarın geri kalan kısmını oluşturan diğer küçük markalar ise toplamda yüzde 8,2’lik pay elde etti ve 5,6 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştirdi.

2025'in üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı: