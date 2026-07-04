Yer Çekimine Karşı Çıkan McMurtry Speirling Pure Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

McMurtry Speirling Pure, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Goodwood Hız Festivali'nde görücüye çıkacak. İngiliz şirket, yapılacak lansman öncesinde elektrikli hiper otomobilinin tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koydu. Sahip olduğu fan sayesinde yer çekimine karşı gelen Speirling Pure modelinin fiyatı da belli oldu.

McMurtry Speirling Pure Nasıl Bir Tasarıma Sahip?

McMurtry Speirling, hem Goodwood'da elde ettiği hız rekoru hem de ters bir şekilde durabilmesi ile tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Şirket şimdi ise şimdiden ikonikleşen bu modelin üretim versiyonunu karşımıza çıkarıyor. Trafiğe çıkması yasak olan araç, pist kullanımına uygun olarak yeniden tasarlandı.

Prototipin tasarımını büyük ölçüde koruyan otomobil, pist kullanımına uygun şekilde dış bölümde bazı değişiklikleri beraberinde getiriyor. 3.815 mm uzunluğa, 1.795 mm genişliğe ve 1.056 mm yüksekliğe sahip olan araç oldukça küçük boyutları ile öne çıkıyor. Aracın aks mesafesi ise artan batarya boyutu ile 2,2 metreye ulaşmış. Ön bölümde geniş bir hava girişine ve prototipten farklı olarak oval formlu LED farlara ev sahipliği yapıyor.

1 metrenin biraz üzerinde bir yüksekliğe sahip olan araç, yan tarafta şişkin çamurlukları ve hava kanalları ile adeta oyuncak araba gibi görünüyor. Arka bölümde aracın içinden geçen bir açıklık bizleri karşılıyor. Bu bölümün üzerinde ise devasa boyutlarda bir rüzgarlık aracın yere basma kuvvetini artırmak için görev yapıyor. İki parçalı küçük stop lambaları da yine pist kullanımları için araca eklenen detaylar arasında.

McMurtry Speirling Pure'nin İç Mekanı Neler Sunuyor?

Yeni modelin oldukça dar tasarlanan kokpiti, her sürücü için özel olarak ayarlanabilen tek bir koltuk yer alıyor. Aracın, F1 araçlarını anımsatan bir direksiyon simidi üzerinde sürüş bilgilerini aktaran bir de merkezi dijital ekran yer alıyor. Oldukça sade tasarlanan kokpitte direksiyon simidi, konsol kaplamaları ve koltuk için çeşitli renk, dikiş ve logo seçenekleri bulunuyor.

McMurtry Speirling Pure Nasıl Bir Performansa Sahip?

McMurtry Speirling Pure, gücünü arka tekerleklere ileten toplamda 1.013 beygir üreten elektrik motoruna sahip. Yapılan açıklamaya göre bu hiper otomobil 0-60 mph (96 km/s) hızlanmasını 1,55 saniyede tamamlıyor. Elektrikli otomobilin maksimum sürati ise 306 km/ olarak açıklandı. Şirket ayrıca araçlarının isteğe bağlı olarak 2.000 kilogram yere basma kuvveti oluşturabildiğini belirtiyor.

Şirket daha önce prototip modelde 60 kWh olarak kullandığı batarya paketini 100 kWh seviyesine çıkarmış. McMurtry ayrıca elden geçirilen rejeneratif fren sistemi ile enerji geri kazanımını 200 kW'a çıkardığını açıkladı. Şirket bunların yanı sıra soğutma sistemini öne taşıdığını ve süspansiyon sisteminde de ince ayarlar yaptığını belirtiyor.

McMurtry Speirling Pure Nasıl Bu Kadar Yüksek Yere Basma Kuvveti Üretebiliyor?

McMurtry Speirling Pure, hareket etmiyorken bile 2.000 kilogram yere basma kuvveti üreten bir fan sistemine sahip. Fan tabanlı aktif yere basma sistemi kullanılan araç, sadece bir tuş ile hareket hâlinde değilken bile yüksek yere basma kuvvetleri üretiyor. 23 bin devir çevirebilen bu fanlar sayesinde Speirling Pure, F1 araçlarını kıskandıran bir yere basma kuvveti oluşturuyor.

Tabana yerleştirilen bir çift fanın sağladığı yüksek emiş gücü havanın aracın altından hızla hareket etmesini sağlıyor. Bu da tıpkı uçak kanatlarının tersi şekilde çalışarak, alt tarafta alçak hava basıncı oluşmasını sağlıyor. Aracın üzerindeki yüksek hava basıncı sayesinde araç yere doğru bastırılıyor ve bu sayede ciddi derecelerde yere basma kuvveti oluşturulabiliyor. Bu sistemi yer etkili F1 araçlarındaki sisteme benzetebiliriz.

McMurtry Speirling Pure'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

McMurtry, Speirling Pure modelini 14 Ağustos tarihinde Goodwood Hız Festivali'nde görücüye çıkaracak. Yalnızca 100 adet üretilecek olan aracın üretimi de tanıtımdan sonra başlayacak. Aracın ilk teslimatlarının ise yıl sonuna doğru başlaması planlanıyor. Elektrikli hiper otomobiln fiyatı ise vergiler ve nakliye bedeli hariç 995 bin pound (62 milyon 220 bin TL) olarak açıklandı. Tabi ki sunulan opsiyonlarla bu fiyat daha da yüksek seviyelere çıkabilir.

Editörün Yorumu

McMurtry Speirling Pure, daha şimdiden efsana modeller arasına girmeye aday. Yere basma kuvveti ile resmen yer çekimine karşı koyan otomobil, 2.000 kilogramı aşan yere basma kuvveti ile baş aşağı durabiliyor. Şimdiden bu elektirkli hiper otomobilin pistlerdeki tur sürelerini merak ediyorum. Ayrıca sadece 100 adet üretilecek olması aracın çekiciliğini bir kat daha artırıyor.