2026'nın İlk Yarısında Birbirinden Önemli 6 Oyun İptal Edildi

Oyuncuların önemli bir kısmı için 2026 yılının ilk yarısı vedalarla doluydu. Büyük bir merakla beklenen yapımlardan hâlihazırda çok sayıda oyuncu tarafından sevilerek oynananlara kadar birçok oyun iptal edildi. Rafa kaldırılan projeler arasında ise Call of Duty: Warzone Mobile, Lord of the Rings MMO ve çok daha fazlası bulunuyor.

2026 Yılının İlk Yarısında Hangi Oyunların Fişi Çekildi?

Lord of the Rings MMO Nasıl Bir Oyun Olacaktı?

Lord of the Rings MMO'su, Amazon tarafından iptal edilmeden önce en çok beklenen oyunlar arasında yer alıyordu. Geliştiriciler, bizi bu oyunda filmlerin çok öncesine götürecekti. Oynanış tarafında oyunculara büyük özgürlük tanıması bekleniyordu. Herkes mevcut ırklardan birini seçip diğer oyunculara karşı mücadele verebilecek ya da arkadaşları ile yaratıklarla savaşabilecekti.

Call of Duty: Warzone Mobile Nasıl Bir Oyundu?

Call of Duty: Warzone Mobile, efsane oyunu cebimize getirmeyi başaran önemli yapımlardandı. Çok sayıda oyuncu, telefon ya da tableti ile diğer oyuncularla karşı karşıya gelip yeteneğini sergileyebiliyordu. Oyun temelde battle royale türüne odaklanıyordu. Ama bunun yanı sıra daha pek çok eğlenceli mod vardı. Aksiyon sevenlerin uzun saatler boyunca ekran karşısında geçirmesine sebep oluyordu.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Nasıl Bir Oyundu?

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, oyuncuları en çok şaşırtan projelerden biri olmuştu. Pek çok kişi, sabırsızlıkla piyasaya sürüleceği günü bekledi. Ne var ki oyun sunulduktan sonra beklentileri karşılamakta başarılı olamadı. Ömrü diğer çoğu oyunun yanında oldukça kısa olan oyunun odak noktasında vampirler vardı. Birçok klandan birini seçip doğaüstü yeteneklerle dünyayı karanlığa gömebiliyordunuz.

The Sims Mobile Nasıl Bir Oyundu?

Simülasyon oyunları arasında konumlanan The Sims Mobile, popüler Sims serisinin mobil oyunlarından biriydi. Oyunda kendi karakterinizi oluşturup onu tamamen sizi yansıtacak şekilde özelleştirebiliyordunuz. Sadece karakter de değil, bununla birlikte evi de istediğiniz gibi tasarlamakta özgürdünüz. Ayrıca diğer karakterlerle sosyalleşme gibi özellikler vardı.

Anthem Nasıl Bir Oyundu?

BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts (EA) tarafından yayınlanan Anthem, oyuncuların beklentilerini karşılayamayan bir diğer oyundu. İlginç bir şekilde bu yapım, çok büyük bütçe ile geliştirildi. Arkasında Mass Effect gibi önemli oyunların arkasındaki geliştiricinin olmasına rağmen beğenilmedi. Oyunu baştan aşağı yenilemek için harekete geçilmiş olsa da bundan bir süre sonra vazgeçildi ve en nihayetinde projenin tamamen fişi çekildi.

Çok Oyunculu Assassin's Creed Oyunu Neler Sunacaktı?

Çok Oyunculu Assassin's Creed projesi aslında Assassin's Creed Shadows için DLC olarak düşünülmüştü. 4 oyuncuya kadar destekleyecekti. Ubisoft Annecy tarafından geliştirilen yapım, oyuncuları çeşitli görevlerde bir araya getirecekti. Ne var ki bu proje de diğer çoğu yapım gibi daha başlamadan rafa kaldırıldı. Oysa geliştiricinin planlarında bir test süreci yürütmek bile vardı.

Editörün Yorumu

Açıkçası bu listede benim en çok beklediğim oyun Vampire: The Masquerade - Bloodhunt olmuştu. Bu tür doğaüstü güçlerimizin olduğu oyunları severek oynadığım için Sharkmob AB tarafından geliştirilen yapımdan da beklentim yüksekti. Piyasaya sürüldüğünde epey zaman geçirmiştim.

En beğendiğim yanı ise bize sunduğu hareket özgürlüğü oldu. Sıçrama, tırmanma ve daha birçok imkân sayesinde bana oldukça eğlenceli bir oynanış sağlamıştı. Gelgelelim, oyunda optimizasyon sorunları vardı. Ayrıca yetenek kullanırken de arada sırada sorunlar yaşıyordum. Belki geliştirmeye devam edilseydi ortaya daha farklı bir şeyler çıkabilirdi. Ama ne derler bilirsiniz, her güzel şeyin bir sonu var.