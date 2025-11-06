vivo'dan OLED Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! 90W Hızlı Şarj ve Dahası

vivo'nun üzerinde çalıştığı S50 yeni bir sertifika aldı. Bununla birlikte telefonun destekleyeceği şarj hızı belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, kısa sürede şarj işlemini tamamlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefon bunun yanı sıra OLED ekran ve üçlü kamera sistemi daihl birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo S50'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

vivo S50, Çin'de 3C sertifikası aldı. V2528A model nuamrasına sahip olan telefon, 3C sertifikasına göre 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun batarya kapasitesine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak vivo S30'da 6.500 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Yeni telefonda da benzer bir batarya kapasitesi görebiliriz.

Bütçe dostu Android telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

vivo S50'nin arka yüzeyinde üç adet kameranın yer alacağı iddia edildi. 6,59 ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo S30'da ise 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

vivo S50 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S50'nin 2025 yılının kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belritelim. vivo S30, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.