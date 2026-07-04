FPS ve Korku Sevenlerin Hayran Kalacağı 7 Ücretsiz Oyun Yayınlandı

Steam, özellikle PC oyuncularına hitap eden her geliştiricinin oyunlarını dağıtmak için kullandığı oyun platformlarının başında geliyor. Her ne kadar "kaliteli oyunlar ücretli olur" algısı yaygın olsa da bu platformda yayınlanan oyunların arasında değerli ücretsiz yapımlar da bulunuyor. Yeni eklenen 7 bedava oyun da bunun önemli göstergelerinden biri oldu.

Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Eklendi?

Forward Assault

Lumina Veil

SCP: Mr. Jupiter

Rewind

Syndeo-Complex

At Run Time

The Light that Binds Us

Forward Assault Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında konumlanan Forward Assault, genel olarak Counter-Strike ile benzerlikler taşıyan bir yapım. Arkadaşlarınızla ya da diğer oyuncularla takım kurup mücadele veriyorsunuz. T ve CT olmak üzere iki takım var. T takımı bölgeyi yok etmeye çalışırken CT takımı ise onların her birini etkisiz hâle getirip bölgenin güvenliğini sağlamaya odaklanıyor.

Tabii, bu ana mod. Bunun yanı sıra TDM modu da mevcut. Bu mod, klasik takım savaşı. Süre bitene kadar en çok düşman alt eden takım maçın kazananı oluyor. En iyi yanı, bekleme süresi yok. Birisi sizi indirdiğinde birkaç saniye sonra tekrar doğup oynamaya devam ediyorsunuz. Bunun yanı sıra gun game modu da mevcut. Bu modda da ilerledikçe seviye atlıyor ve daha iyi silahlara sahip oluyorsunuz. Yeteneğinizi sergilemek için ideal bir mod.

Gelelim, en sevdiğim yönüne. Bu oyun, size kendi haritanızı oluşturma imkânı sunuyor. Mevcut haritalardan sıkıldığınızı varsayalım. Kollarınızı sıvayıp haritanızı sıfırdan tasarlayabiliyorsunuz. Bu harita, diğerleri tarafından da oynanabiliyor. Eğer Counter-Strike oynarken bir kere bile harita yapmaya çalıştıysanız bunu da seveceksinizdir.

Lumina Veil Nasıl Bir Oyun?

Çoğunluğun aksine korku oyunları oynamaktan hoşlananlar, bu tam da size göre bir oyun. Lumina Veil, Resident Evil ve Silent Hill karışımı bir oyun. Onu en ilgi çekici kılan nokta ise tamamen tek bir geliştiricinin elinden çıkan yapım olması. Üstelik ne bir oyun içi satın alım ne de başka bir şey var. Her şey baştan aşağı bedava sunuluyor.

Psikolojik gerilim sevenler beğenecektir, oyun iki farklı dünyada geçiyor. Hem ekranın içindeki canavarlara karşı mücadele veriyorsunuz hem de karakterin kendi gerçekliğindeki sorunlarla uğraşıyorsunuz. Bu da onu sadece canavarları indirerek ilerlediğiniz bir yapım olmaktan çıkarıyor. Sadece bu ikili hayat özelliği sayesinde bile denemeye değer.

SCP: Mr. Jupiter Nasıl Bir Oyun?

SCP: Mr. Jupiter, birinci şahıs bakış açısı ile oynanan bir korku oyunu. Oyunda alarm çalıyor ve herkes panik içinde kaçıp uzaklaşıyor. Ama siz o sırada lavaboda olduğunuz için kaçamıyorsunuz. Dışarı çıktığınız anda ise hayatınızın en kötü anlarını yaşayacağınızı anlıyorsunuz. Tüm tesis çökmüş, siren çalıyor.

Bütün bunların ortasında bir de Mr. Jupiter adında gizemli anomalinin serbest kaldığını öğreniyorsunuz. Burada hayatta kalmak içinse birinci şart şanslı olmak. Yeterince şanslı olmayanlarınsa tüm zekasını kullanması gerek. Oyun aslında her ne kadar korku ağırlıklı olsa da mizahi yönden de sizi yakalamayı başarıyor. Bu kadar gerilime rağmen oyun sizi öyle bir gülünç duruma sokuyor ki ister istemez ciddiyetinizi bozuyorsunuz.

Rewind Nasıl Bir Oyun?

Rewind,sizi içinden çıkılması çok zor bir olayın içine sürükleyen bir bulmaca oyunu. Bir film ekibini merkezine alan yapımda çekim için kalınan otelde bir yönetmen hayatını gizemli şekilde kaybediyor. Siz ise bu olayın üzerindeki sır perdesini kaldırmaya çalışıyorsunuz. Şüphelileri tek tek inceliyor, gece ne yaşandığını çözme çabası veriyorsunuz.

Yönlendirme yok. Oyunda farklı yerlere serpiştirilen ipuçları var. Bunları birleştirerek olayı çözmeye çalışıyorsunuz. Oynanış mekanikleri çok karışık değil, biraz oynadıktan sonra çözüyorsunuz. Zor olan kısım, mantık yürütmek. Dedektiflik temalı oyunları sevenler için keyifli bir oyun olduğu söylenebilir.

Syndeo-Complex Nasıl Bir Oyun?

Syndeo-Complex, size nostalji yaşatabilecek türden bir yapım. Half Life ve Doom esintilerini görebileceğiniz oyunu birinci şahıs bakış açısıyla oynuyorsunuz. Deka adında yarı insan yarı makine bir karakteri yönetiyorsunuz. Göreviniz basit: Nekron Kyttaron adlı beş makineyi etkisiz kılmak. Ne var ki üzerinize doğru gelen bir düşman ordusu varken bunu yapmak oldukça zor.

At Run Time Nasıl Bir Oyun?

At Run Time, sizi âdeta aksiyon filmlerinde gibi hissettiriyor. Bu parkur oyununda engelleri hızlı ve sorunsuz şekilde aşmanız gerekiyor. Zamana karşı büyük bir mücadele veriyorsunuz. Dövüş yok, silah yok. Hayatta kalmanın tek yolu koşmak. Karşınıza çıkan tuzaklara ise kesinlikle takılmamalısınız.

The Light that Binds Us Nasıl Bir Oyun?

The Light that Binds Us'ta bir derebeyinin kızı olan Yue'yi yönetiyoruz. Yue hayatını kaybediyor ama oyun bitmiyor. O hayatını kaybedince Diyu geliyor. Burada kendsiine Yun adında sadık bir koruyucu köpek eşlik ediyor. Amaç ise oyunda ilerleyerek kızın geçmişte unutulmuş anılarını ortaya çıkarmak ve hayatını nasıl kaybettiğini açıklığa kavuşturmak.

Editörün Yorumu

Steam'de yeni yayınlanan bu ücretsiz oyunların kesinlikle oynamaya değer yapımlar olduğunu düşünüyorum. Listedeki her oyunu oynadım ve favori oyunum Lumina Veil oldu. Özellikel Korku türüne çok uzak değilseniz bir şans vermenizi tavsiye ederim. Bunun haricinde diğer oyunları da deneyebilir ve beğenirseniz onları da sık sık oynadığınız o favori oyunların arasına dahil edebilirsiniz.