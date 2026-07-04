9-12 Temmuz tarihleri ​​arasında düzenlenecek olan Goodwood Hız Festivali'nde Jaguar Land Rover'ın tarihinde bir ilk gerçekleşecek. İngiliz üretici, ilk tamamen elektrikli Range Rover modelini etkinlikte tanıtmayı planlıyor. Şirketin yeni elektrikli aracı tıpkı içten yanmalı motorlu kardeşleri gibi yüksek performans, rafinelik ve üstün arazi yetenekleri vadediyor.

Elektrikli Range Rover'ın Özellikleri Ne Olacak?

Tanıtım öncesinde yayınlanan tek bir tanıtım görseli, yakında çıkacak olan Range Rover'ın üzerinde "EV" (elektrikli araç) ibaresi bulunan jantını ortaya koyuyor. Bu 'EV' detayını ise muhtemelen aracın kendisinde göremeyeceğiz. Tanıtılan elektrikli SUV modelde yine markanın logosunu kullanacaktır.

Henüz Elektrikli Range Rover hakkında bildiklerimiz oldukça sınırlı. Ancak SUV modelde, ısıtma enerjisi tüketimini yüzde 40'a varan oranda azaltmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir termal yönetim sistemi olan "ThermAssist" teknolojisi yer alacağını biliyoruz. Bu sistem; aşırı soğuk iklimlerde menzili artıracak, şarj performansını iyileştirecek ve kabin sıcaklığını mümkün olan en verimli şekilde koruyacak.

Elektrikli Range Rover Ne Kadar Güç Üretecek?

Yeni modelin dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemini, 344 adet çift katmanlı prizmatik hücreden oluşan 117 kWh kapasiteli bir batarya besleyecek. Elektrikli SUV modelin menzili ve performans verileri ise henüz açıklanmış değil. Ancak aracın 600 beygirin üzerinde güç ve 1.085 Nm tork sunması bekleniyor. Yeni modelin tasarımı ise geleneksel çizgilerden uzaklaşmayacaktır.

İlk Elektrikli Range Rover'ın Fiyatı Ne Olacak?

Yeni elektrikli modelin fiyatlandırma politikası henüz netlik kazanmış değil. Elektrikli Ranger Rover'ın fiyatı muhtemelen V8 motorlu versiyondan daha yüksek olacaK. Diğer bir örnek olarak, elektrikli aracın; JLR çatısı altındaki bir diğer önemli yeni elektrikli araç olan ve yaklaşık 160.000 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen Jaguar Type 01 ile benzer bir fiyat etiketine sahip olmasını bekleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün artarken Range Rover da bu akıma ayak uyduruyor. Şirketin ilk elektrikli modelinin başarısı muhtemelen Ranger Rover'ın geleceğini de çok yakından ilgilendiriyor. Elektrikli modeli ile kendisini piyasada kanıtlamak isteyen marka umarız bunu yaparken geleneksel çizgilerinden vazgeçmez. Yoksa markanın tıpkı Jaguar gibi tepki görmesi kaçınılmaz olacaktır.