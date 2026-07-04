1049 Dolarlık Steam Machine, 20 Dakikada Bozuldu! Onarması Çok Zor

Valve, Haziran ayının sonuna doğru Steam Machine'i satışa sunmaya başladı. Şimdiye kadar gerçekleştirilen pek çok testte sorunsuz bir deneyim sundu. Ne var ki cihazın ulaştırıldığı oyunculardan biri için aynı deneyimden bahsetmek mümkün olmadı. Öyle ki oyuncu, yeni cihazı sadece 20 dakika çalıştırabildi. Daha sonra cihaz çalışmamaya başladı.

Steam Machine Neden Bozuldu?

Me_hill adlı Reddit kullanıcısı, Steam Machine'i ilk alan müşterilerden biri oldu. Cihazı açtıktan sonra No Man's Sky'ı oynamadan önce bir güncelleme yüklemeye başladı. Bu, aldığı en kötü kararlardan biri oldu. Öyle ki güncellemeden sonra cihaz bir daha açılmadı. Ekrana görüntü gelmedi. Cihazda ise sadece kırmızı bir ışık görüldü. Steam'e göre bu kırmızı ışık, ekran kartında bir soruna işaret ediyor.

Bozulan Steam Machine'i Düzeltmek Neden Çok Zor?

Normalde bir masaüstü bilgisayarınız olsaydı ve teknik bilginiz olsaydı kasayı açıp arızalanan ekran kartını değiştirmek mümkün olabilirdi. Ama Steam Machine'in ekran kartı doğrudan anakarta lehimli. Kişinin kendi başına onları birbirinden ayırması pek mümkün değil. O yüzden kullanıcının kendi başına cihazı düzeltmesi oldukça zor.

Bu durumda geriye tek seçenek kalıyor. O da kullanıcının Steam'in destek ekibiyle iletişime geçmesi ve cihazın değiştirilmesini talep etmek. Sorun şu ki şirket şu anda siparişleri yönetmekle uğraşıyor. Bu yüzden de söz konusu sorunu yaşayan kişilerin bir süre beklemesi gerekebilir.

Bu Hata, Steam Machine'e mi Özgü?

Aslına bakacak olursanız hayır, böyle bir sorun ilk kez Steam Machine'de görülmüyor. Benzer bir sorun, Xbox 360'da da görülmüştü. Konsolun açma tuşundaki ışıkların kırmızıya döndüğü konsoldaki sorunun temelinde ise anakarttaki lehimlerin erimesi vardı. O dönemde Xbox kullanıcıları tarafından en çok tartışılan sorunlardan biri olmuştu.

PlayStation 3'te de sarı ışık sorunu görülmüştü. Konsol açılırken görülen o sarı ışık, Steam Machine'de olduğu gibi yine donanım arızasından kaynaklıydı. Bu sorun meydana geldiğinde tıpkı Steam Machine örneğinde olduğu gibi oyun konsolu kullanılamaz hâle geliyordu. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere böyle bir sorun ilk kez görülmüyor. Yine de büyük hevesle alınan bir cihazda 20 dakika bile oynayamadan böyle bir problemle karşılaşılması oldukça moral bozucu olmalı.

Editörün Yorumu

Bu yaşanan sorunun bir oyuncunun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Fakat ben Steam'in müşteri memnuniyeti konusunda çok iyi olduğu kanaatindeyim. Büyük bir olasılıkla sorgusuz sualsiz Steam Machine'in değişimini gerçekleştireceklerdir ama buradaki sorun, değişim sürecinin ne kadar uzun olacağı. Eğer süre çok uzarsa oyuncu açısından pek de olumlu karşılanmayacağını söyleyebilirim.