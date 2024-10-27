Çin, 2027 Yılında Uzay Turizmine Başlıyor: Herkes İçin Unutulmaz Bir Deneyim Vadedecek!

Uzay yarışının önemli isimlerinden Çin'in Deep Blue Aerospace isimli uzay aracı üreticisi, gün geçtikçe popülerleşen uzay turizmi hakkında yeni bir açıklama yaptı. Firma, ilerleyen yıllarda yörünge çevresinde uzay turizmi hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

2027'de Gerçekleşecek İlk Seferden İki Bilet Şimdiden 210 Bin Dolara Satıldı​

Çin merkezli ünlü uzay aracı üreticisi Deep Blue Aerospace, ilk olarak ABD'de başlayan uzay turizmiyle ilgili yeni projesini kısa bir süre önce duyurdu. Firma, 2027 yılında ilk olarak dileyen kişilerin uzayda seyahat edebilmesini sağlayacaklarını duyurdu. Bu alanda kullanacağı yeni roket ve uzay kapsüllerini tanıtan şirketin, 2027'de gerçekleştirilecek ilk seferine ait iki biletin şimdiden yaklaşık 210 bin dolara satıldığı söyleniyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, yolcu kapsülüyle fırlatma denemeleri ilk olarak 2026 yılında başlayacak ve 2027'de yolcular bu kapsüllerle birlikte 100-150 kilometre yüksekliğe uçurulacak. Deep Blue Aerospace, yolcuların bu süreçte neredeyse 10 dakika boyunca yer çekimsiz ortamda kalacağını bildiriyor.

Aktatılanlara göre, 3.5 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğindeki yolcu kapsülü altı kişilik olarak tasarlandı. Söz konusu kapsül 1,200 kg yük taşıyabildiği gibi ve en az 50 kez yeniden fırlatılıp yolculuklarda kullanılabilecek.

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