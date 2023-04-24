6G Geliyor: Çin 300 Gbps İndirme Hızına Ulaştı

5G kablosuz iletişim teknolojisinin dünya çapında uygulanmaya başlamasıyla birlikte odak noktası yeni nesil kablosuz ağlar olan 6G'ye kaydı. 5G hâlihazırda önceki kablosuz teknolojilere göre önemli bir gelişme olsa da 6G'nin hız, gecikme süresi, spektrum, yapay zekâ, güvenlik ve enerji verimliliği açısından daha da fazla ilerleme getirmesi bekleniyor.

Bu bağlamda, 5G ve 6G arasındaki olası farkları anlamak, kablosuz iletişimin geleceğinin potansiyelini kavramak için çok önemli. 5G hâlen küresel olarak yaygınlaştırılma sürecindeyken, 6G'nin araştırma ve geliştirme çalışmaları da hâlihazırda devam etmekte. Son raporlara göre Çin, 300Gbps'ye ulaşan indirme hızlarıyla ultra hızlı kablosuz interneti test ediyor.

ABD, Çin'in Yüksek Hızlı Bağlantıdaki Başarısından Endişe Duyuyor

6G yarışı kızışıyor ve ABD geride kalmaktan korkuyor. Geçtiğimiz Cuma günü Beyaz Saray, yeni nesil kablosuz bağlantıyı görüşmek üzere sektör liderleriyle bir araya geldi. Diğer ülkelerin 6G bağlantı standartlarının oluşturulmasına öncülük etmesinden korkuluyor ve Çin'den gelen haberler ABD'nin endişelerini daha da arttırıyor. Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Sanayi İkinci Akademisi 25. Enstitüsü, ilk kez terahertz (THz) frekans seviyesinde başarılı bir kablosuz iletim gerçekleştirerek 100 Gbps veri hızlarına ulaştığını bildirdi.

Teknoloji, 5G için mmWave bandı gibi sinyal mesafesi ve bulut/sis penetrasyonunda zorluklar sunan THz frekanslarını kullanmakta ancak THz iletişimi, neredeyse fiber üzerinden yapılan iletimler kadar iyi kablosuz iletimler sağlayabilir.

6G kablosuz iletişimin 2030 yılına kadar piyasaya sürülmesi beklenmediğinden, bu yeni teknoloji eğlence, otomobil ve sağlık sektörlerinde inanılmaz yeni hizmetlere yol açabilecek önemli bir gelişme. ABD ve Çin muhtemelen yenilikleriyle teknolojiyi geliştirmek ve mükemmelleştirmek için rekabet etmeye devam edecekler.