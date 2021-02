Avrupa Birliği 6G Araştırma Projesini Duyurdu: 10 Yıla Hazır

Avrupa Birliği 6G araştırma projesi detaylarını paylaştı. Fransa merkezli CEA-Leti tarafından yürütülecek 6G projesi kapsamında kablosuz yayılma ortamları araştırılacak. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde kullanıma sokulması planlanan 6G teknolojilerine Türkiye katılacak mı?

Elektronik ve bilgi teknolojileri araştırma enstitüsü olan CEA-Leti, RISE-6G adlı yeni nesil kablosuz bağlantı için 6G araştırma projesini duyurdu. Proje, kablosuz yayılma ortamının programlanabilir kontrolünü ve şekillendirilmesini sağlayacak akıllı yüzeylere (RIS) dayanıyor. RISE-6G, Avrupa Birliği için enerji açısından sürdürülebilir teknolojik gelişmeleri tasarlayacak, prototip oluşturacak ve test edecek.

CEA-Leti'nin açıklamasına göre bu yüzeyler; duvarlar, tavanlar, aynalar ve cihazlar gibi ortamdaki nesneleri kaplamak için diyot bazlı antenler veya metamalzemeler olabilir. Yüzeyler, aktif radyo frekansı (RF) elemanlarıyla donatıldığında erişim için yeniden yapılandırılabilir reflektör veya alıcı-verici olarak çalışabilir.

Avrupa Birliği'nin 6G araştırma projesi

CEA-Leti'de kablosuz araştırma direktörü ve RISE-6G proje koordinatörü Emilio Calvanese Strinati, "Misyonumuz; kısa ve enerji açısından verimli, yüksek kapasiteli iletişimler için kablosuz ağları kontrol etmek. Yeni 6G konseptini kablosuz ortamlar için hizmet olarak geliştirmek istiyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Sistem aynı zamanda spektrum kullanımı ve kısıtlanmış elektromanyetik alan (EMF) emisyonları ile ilgili belirli düzenlemelere uyum sağlayabilecek. Dinleyicilere karşı enerji verimliliği ve gizlilik garantileri de sağlayacak."

Önümüzdeki on yılın sonunda devreye alınması beklenen B5G / 6G ağları, insan merkezli akıllı toplumlara ve dikey endüstrilere temel oluşturacak. Proje ayrıca B5G / 6G küresel yarışında yeni hizmet ve iş fırsatlarını destekleyerek Avrupa teknoloji liderliğini güvence altına alacak.

Resmi olarak 1 Ocak 2021'de başlatılan ve üç yıllık bir plana sahip olan RISE-6G projesi, CEA-Leti tarafından yürütülecek. Konsorsiyum içerisinde yedi ülkeden akademik, araştırma ve endüstriyel sektörleri temsil eden 13 ortak yer alıyor. Türkiye'nin bu konuda herhangi bir atılımı olacak mı, zamanla göreceğiz.

Türkiye'nin sosyal medyada geçirdiği süre

Ayrıca "We Are Social Digital 2021" raporuna göre son bir yıl içerisinde internet kullanıcılarının çevrim içi ortamda günlük olarak harcadığı ortalama süre dünyada 11 dakika artarken, Türkiye'de ise 28 dakika arttı. Dünyanın her gün internette geçirdiği ortalama süre 6 saat 43 dakikadan 6 saat 54 dakikaya, Türkiye'nin her gün internette geçirdiği ortalama süre 7 saat 29 dakikadan 7 saat 57 dakikaya çıktı.