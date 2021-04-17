Çin Aşısı Ölümleri Önlemede Ne Kadar Etkili?

Çin aşısının ölümleri engellemede ne kadar etkili olduğuna yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Şili'de CoronaVac aşısı uygulanan kişilerden elde edilen veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, Türkiye'de kullanılan CoronaVac aşısı, ölümleri engellemede ve virüs kaynaklı semptomların önlemede ne kadar etkili?

Çin Aşısı Ölümleri Önlemede Yüzde 80 Oranında Etkili

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya genelinde bu zamana kadar toplamda 140 milyon kişi COVID-19'a yakalandı. 3 milyonu aşkın insan, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Ülkemizde ise ölüm sayısı 35 bin 320'ye yükseldi.

Salgını sona erdirmek için dünyanın dört bir noktasında uzun bir süredir aşılama çalışmaları yapılıyor. Türkiye'de Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac ile BioNTech / Pfizer'ın aşısı uygulanıyor. Peki, CoronaVac aşısının etkinlik oranı nedir? Şili'de CoronaVac aşısı uygulanan kişilerden elde edilen veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Agence France Press (AFP) isimli haber ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre Çinli ilaç firmasının ürettiği CoronaVac, COVID-19 kaynaklı ölümleri engellemede yüzde 80 oranında etkili iken virüs kaynaklı belirtileri önlemede yüzde 67 oranında etkili.

#BREAKING China's Coronavac vaccine 80% effective at preventing Covid deaths, 67% effective at preventing symptomatic Covid: Chile real-life results pic.twitter.com/NKaOZn69ma — AFP News Agency (@AFP) April 16, 2021

Ülkemizde uzun bir süredir uygulanan ve uygulanmaya devam eden Çin merkezli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı hakkında geçtiğimiz hafta Çin'den ilginç bir itiraf gelmişti. Çin devletine bağlı Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Gao Fu, ülkede geliştirilen aşılarda bir sorun olduğunu itiraf etmişti.

Çin'de geliştirilen COVID-19 aşılarının koruma oranını arttırmak için aşıları karıştırmayı düşündüklerini belirten Gao Fu, aşıların dozlarında da bir değişikliğe gitmeyi planladıklarını söylemişti. Gao Fu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hastalık Kontrol Merkezi mevcut aşılarının yüksek olmayan etkililik oranı sorununu çözmeyi düşünüyor” şeklinde konuşmuştu.

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