Çin, Askeri Operasyonlarda Yapay Zeka Kullanmaya Başlıyor!

Çin'in savaş alanındaki potansiyel düşmanların eylemlerini tahmin etmek için ChatGPT'ye benzer bir askerî yapay zekâ sistemi eğittiği bildiriliyor.

Halk Kurtuluş Ordusu Stratejik Destek Gücü'nden Sun Yifeng ve ekibi tarafından yürütülen proje, her ikisi de büyük dil modelleri olan Baidu'nun Ernie ve iFlyTek'in Spark'ını kullanıyor.

Yapay zekâ, ön cephedeki birimlerden gelen sensör verileri ve raporlarla beslenerek, insan müdahalesi olmadan daha fazla çatışma ve savaş simülasyonları için olasılıklar üretiyor.

Çin'in Üzerinde Çalıştığı Askeri Yapay Zeka Nasıl Çalışıyor?

Command Control & Simulation dergisinde yayınlanan bir makalede açıklanan proje, askerî yapay zekâyı daha insani hâle getirmeyi ve komutanların niyetlerini anlamasını geliştirmeyi amaçlıyor.

Ekip şimdiden 2011 yılında ABD ordusunun Libya'yı işgalini simüle etmek de dâhil olmak üzere, yapay zekânın rakibin hamlelerini başarıyla tahmin ettiği deneyler gerçekleştirdi.

Pekinli bir bilgisayar bilimcisi ise askerî yapay zekânın potansiyel riskleri konusunda endişelerini dile getirdi ve Terminatör filmlerini andıran senaryolardan kaçınmak için son derece dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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