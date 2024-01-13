OpenAI'den İlginç Hamle: "Askeri ve Savaş" Politikaları Değiştirildi!

Daha birkaç gün önce OpenAI'nin kullanım politikaları sayfasında, şirketin teknolojisinin "askerî ve savaş" amaçlı kullanımını yasakladığı açıkça belirtiliyordu. Bu satırın bugün silindiği keşfedildi.

İlk olarak The Intercept tarafından fark edildiği üzere değişiklik günlüğünde de belirtildiği üzere şirket sayfayı 10 Ocak'ta "daha net olmak ve daha fazla hizmete özel rehberlik sağlamak için" güncelledi.

OpenAI Bu Değişikliği Neden Yaptı?

Şirket hâlâ büyük dil modellerinin zarar verebilecek herhangi bir şey için kullanılmasını yasaklıyor ve insanları hizmetlerini "silah geliştirmek ya da kullanmak" için kullanmamaları konusunda uyarıyor ancak şirket şimdi "askerî ve savaş" ile ilgili politikasını kaldırmış gibi görünüyor.

Gerçek hayattaki etkilerini henüz görmemiş olsak da ifadelerdeki bu değişiklik tam da dünyanın dört bir yanındaki askerî kurumların yapay zekâ kullanımına ilgi gösterdiği bir döneme denk geliyor.

Yasaklanan kullanımlar listesinde açıkça "askerî ve savaş" ifadesinin yer alması, OpenAI'nin genellikle kazançlı anlaşmalar sunan Savunma Bakanlığı gibi devlet kurumlarıyla çalışamayacağını gösteriyordu. Şirketin şu anda herhangi birini doğrudan öldürebilecek ya da fiziksel zarar verebilecek bir ürünü bulunmuyor ancak bu politika değişikliği önemli bir anlaşmaya yol açmak için gerçekleşmiş olabilir.

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